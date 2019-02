La Casa Azul dona el tret de sortida al Black Music Festival a La Mirona de Salt

La Casa Azul i Falciots Ninja inauguraran, demà divendres, la divuitena edició del Black Music Festival a la sala La Mirona de Salt amb les entrades a punt d'esgotar-se, segons els organitzadors.

El festival dedicat a la música negra tindrà aquest cap de setmana un dels grans atractius en l'Aretha Franklin Tribut, a mans de la Black Music Big Band, que oferirà l'espectacle diumenge a l'Aditori de Girona a les 7 de la tarda.

Fonts del Black Music han informat que, a causa de l'èxit de la proposta, l'espectacle es farà a la sala gran de l'Auditori de Girona, la sala Montsalvatge. Serà un concert únic amb artistes gironins que homenatjarà el llegat musical d'una de les grans dames de la musica negra, morta l'any passat.

El primer cap de setmana de la divuitena edició del festival el protagonitzaran també els francesos Deluxe, acompanyats d'un dels grans noms nacionals, Morgan, que actuarà a la Sala La Mirona de Salt aquest dissabte a les 22 hores.

També hi haurà activitats gratuïtes organitzades per Rise Up Associació Reggae Girona, que celebra la 5a edició del Sound System al Black Music Festival amb una jornada de reggae al Park d'en Pitus de Girona. Comptaran amb un Sound System construït artesanalment per fer vibrar amb el seu so únic a tots els assistents. Aquesta activitat està programada dissabte de 12 a 16 hores.

Com és habitual a les darreres edicions del festival, que ha acollit grans dames de la música negra, en la seva majoria d'edat, el Black Music torna a comptar amb un cartell paritari.

El Black Music Festival continua amb la seva voluntat d'expandir-se per tot el territori i ha programat concerts i activitats a espais de Girona, Salt, Barcelona, Perpinyà, Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí, Bescanó i Reus. El Black Music Festival 2019 «torna a apostar per l'excel·lència» a l'hora de programar, asseguren els organitzadors.