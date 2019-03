Els Catarres, Rosalía i Joan Dausà són els grans guanyadors dels Premis Enderrock

Els Catarres, Rosalía i Joan Dausà van ser els grans guanyadors dels Premis Enderrock 2019, que es van lliurar en una gala musical a l'Auditori de Girona, amb dos guardons cadascú.

Els Catarres es va endur dues de les cinc categories de votació popular per a les quals estaven nominats, el premi al Millor artista i al Millor disc de pop-rock per Tots els meus principis. Per la seva banda, el santfeliuenc Joan Dausà va guanyar el premi popular a Millor disc de cançó d'autor per Ara som gegants i el de Millor artista en la categoria de premis de la crítica. Finalment, Rosalía va guanyar els premis de Millor artista i Millor disc en llengua no catalana per El mal querer en la votació del públic i de la crítica.

De la resta de guardons de votació popular, Txarango va rebre el premi al Millor directe, Buhos la Millor cançó de pop-rock per Volcans, Alfred García la Millor cançó de cançó d'autor per Et vull veure i K-Liu el Millor disc d'artista revelació. En la categoria de folk, Balkan Paradise Orchestra va guanyar el premi a Millor disc per K'ataka i la Millor cançó va ser per a Roba Estesa per La nit és nostra.

El Millor disc de jazz va recaure en Orígens d'Alba Careta Quintet, el Millor disc de clàssica per Llull: Òpera en un Pròleg i dos Actes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb música de Francesc Cassú i llibret de Jaume Cabré, el Millor disc per a públic familiar per Escandaliciós de Macedònia i el Millor videoclip per Caminem lluny de Doctor Prats.

La votació popular ha incorporat enguany una nova categoria dedicada al hip-hop i a les músiques urbanes que ha guanyat Lildami pel disc 10 vos guard.



Sense pressupostos

L'inici de la gala va tenir un marcat to reivindicatiu. Per un costat, el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, va advertir que «si no s'aproven els pressupostos de la Generalitat de Catalunya quedarà encara més migrada la capacitat de la gestió cultural i musical».

D'altra banda, el músic anglès Peter Gabriel va intervenir en vídeo per defensar el dret a l'autodeterminació i donar suport al moviment independentista català. Gabriel ha participat en un videoclip de la versió en català del seu tema Els teus ulls, adaptat al català pel músic Mario Muñoz i amb la participació de Lluís Llach, Joan Baez i Gemma Humet.



Premis especials

Els tres membres originals de La Trinca, Toni Cruz, Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pascual, van pujar a l'escenari per rebre el premi Enderrock d'Honor. Joan Manuel Serrat, Premi Enderrock a la Trajectòria, de gira a Nova York, va agrair el Premi via vídeo.

El Premi Enderrock Estrella ha estat per a les fotògrafes Colita i Pilar Aymerich, i el premi Joan Trayer, al millor productor i arranjador musical, ha estat per al valencià Mark Dasousa d'Atomic Studio. Durant l'acte també es van lliurar els premis de la Crítica, que ja s'havien donat a conèixer.

La Companyia Elèctrica Dharma va inaugurar les actuacions en directe amb el tema reivindicatiu Resistir és vèncer, amb lletra del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La Dharma va comptar amb la participació de Gemma Humet i el Cor Geriona, a més de les veus de Marcela Topor (esposa de Puigdemont), Montse Bassa (germana de Dolors Bassa) i els seus fills respectius Isarn i Carles, que van intervenir en nom de l'Associació Catalana pels Drets Civils.

També van actuar el músic de Camarles Joan Rovira; L'Últim Indi, el nou projecte de cançó, poesia i pop d'Eduard Costa (ex-membre d'Els Amics de les Arts), que va estrenar La pluja fina.

També van actuar Joan Dausà, el grup Porto Bello, Lildami + Suu i Els Pets, mentre que la banda sonora de l'obituari recordant a les persones vinculades al món de la música que ens han deixat el darrer any va anar a càrrec de Clara Peya, que també va executar un popurri amb Cara a cara i Cicatrius. Lax'n'Busto va sonar de nou en directe amb Quan em diguis que m'estimes, per primer vegada amb una veu femenina, la cantant Nerea Bassart, i per posar final a la gala Oques Grasses fer l'estrena en directe de Sta guai.