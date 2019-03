La Fundació Gala-Dalí compra 13 fotografies dels anys 30 per 12.000 €

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha adquirit en una subhasta celebrada ahir al vespre a Madrid un lot de tretze fotografies protagonitzades per Dalí i Gala a la dècada de 1930. La Fundació pagarà 12.000 euros per aquestes còpies d'època que, segons la institució, es troben «en molt bon estat de conservació» i que pertanyien a l'àlbum personal de Gala i Dalí.

La subhasta havia estat organitzada per la la galeria barcelonina Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos i se centrava en l'art modern i contemporani.

Les fotografies que la Fundació Gala-Dalí hi ha adquirit són, segons un comunicat difós ahir mateix a la nit per l'organisme, «instantànies de la jove parella amb amistats com l'escriptor René Crevel o el poeta Paul Éluard, algunes de les quals van ser preses pels mateixos protagonistes». En la mateixa nota s'hi afegia que «la Fundació Dalí té un fons molt complet d'aquest període tan emblemàtic de Dalí, el surrealista. Amb aquesta adquisició enriqueix encara més aquesta etapa i la secció dedicada a la relació de Dalí i Gala amb René Crevel».