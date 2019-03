Sting, Maluma, Jamie Cullum, Liam Gallagher o Ben Harper, al Festival de Cap Roig 2019

El Festival de Cap Roig de Calella de Palafreugell ha fet públic aquest divendres el cartell de la seva 19a edició, amb tretze artistes internacionals i deu d'estatals.

El certamen se celebrarà del 12 de juliol al 21 d'agost amb Sting, Ben Harper, Maluma, Luis Fonsi, Liam Gallagher, Diana Krall, Nile Rodgers & Chic, Jamie Cullum, Katie Melua, Jorge Drexler, The Vamps, Morat i Ara Malikian, en l'apartat internacional, i Sílvia Pérez Cruz, Pastora Soler, Rozalen, Taburete, Ramon Mirabet, Vanesa Martin, Álvaro Soler, David Bisbal, Aitana, Ainhoa Arteta, com a artistes catalans i estatals.

Amb 3,6 milions de pressupost i un preu mitjà de l'entrada de 52,2 euros, el festival programa també dues nits familiars amb espectacles del Mag Lari i 'La Família del Super3'.

El Festival de Cap Roig oferirà enguany 25 nits de concerts i actuacions als jardins empordanesos i comptarà amb 23 bandes o artistes, més de la meitat dels quals del panorama internacional, i dues vetllades especials amb els espectacles del Mag Lari i el Club Super3 (que porta al festival la festa itinerant dels Súpers estrenada aquest curs).

Inaugurarà el festival el 12 de juliol Maluma, un ídol juvenil de la música llatina urbana. No serà l'únic artista llatinoamericà del cartell d'enguany. També hi figuren noms com els colombians Morat, Jorge Drexler i Luis Fonsi. Es tracta d'una "casualitat", quelcom circumstancial, ha apuntat el director del festival i president de la promotora Clippers, Juli Guiu, aquest divendres.

La programació del festival torna a incloure estrelles rutilants del panorama internacional (Sting, Ben Harper, Diana Krall, Nile Rodgers & Chic, Jamie Cullum o Katie Melua), i presenta amb especial il·lusió l'actuació de l'ex component d'Oasis Liam Gallagher, un artista poc amant de les gires fora del seu país. També passarà per Cap Roig la 'boy band' britànica The Vamps, per presentar el seu quart àlbum.

En l'apartat català el festival ha programat Sílvia Pérez Cruz (amb Marco Mezquida), Álvaro Soler i Ramon Mirabet. I de la resta de l'Estat els artistes inclosos al cartell són David Bisbal, Pastora Soler, Rozalen, Taburete, Vanesa Martin, Aitana i Ainoha Arteta.

La soprano basca serà l'encarregada de clausurar el festival, el 21 d'agost, amb un recital solidari d'àries "de pel·lícula" dirigit pel mestre Andrés Salado en benefici de l'associació AcompanyArt.

El Festival de Cap Roig presentarà enguany millores en la il·luminació del recinte "amb alta tecnologia", ha anunciat Juli Guiu. El certamen té enguany un pressupost de 3,6 milions d'euros. En aquest sentit, la Fundació Bancària 'la Caixa' manté el seu "compromís" amb el festival. L'any 2011 l'entitat financera es va fer amb la propietat del Castell i els jardins de Cap Roig –on ha invertit 7 milions d'euros- i va optar per "potenciar i donar relleu internacional al festival", ha defensat el director general de la Fundació, Jaume Giró.

El certamen posarà a la venda un total de 46.350 entrades a un preu mitjà de 52,2 euros. Les entrades es podran comprar a partir del dia 4 de març al matí.