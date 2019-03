Troben un esquelet d´infant de l´època medieval a les excavacions de Romanyà

Els arqueòlegs han trobat un esquelet d'infant de l'època medieval a les excavacions de la necròpolis de Romanyà de Santa Cristina. Està gairebé sencer, només li falta el braç dret. És la principal troballa en la segona setmana de la intervenció arqueològica que s'està fent entorn de de l'església de Sant Martí de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro. L'objectiu és aprofundir en el coneixement de la necròpolis del poble.

Prop de l'esquelet d'infant també s'ha trobat un nou mur en forma d'ela, que connecta amb l'església. La sospita inicial és que aquest espai delimitat per aquest nou mur aparegut fos l'antiga sagristia.

D'altra banda, a l'altre sector de l'actuació arqueològica, a la plaça de l'Església, ja s'ha trobat el primer taüt funerari, com també trossos d'altres, a més de molts ossos i trossos de ceràmica moderna i de rosaris.

L'esquelet s'ha trobat a la parcel·la privada de la família Almeda, prop d'on la setmana passada es va trobar una tomba amb la seva llosa, que ara també s'ha començat a excavar. Per la inhumació, els arqueòlegs tenen clar que és un esquelet medieval.

Per les arqueòlogues, la necròpolis de la plaça de l'Església és més moderna que la de la finca privada on s'ha trobat l'esquelet, on les inhumacions es fan amb lloses de pedra.



L'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament, juntament amb l'empresa de les excavacions, Baula Recerca Arqueològica, han programat pel diumenge 10 de març, a partir de la una del migdia, un cop acabada la missa, una jornada de portes obertes de les excavacions, que també afecten la plaça de l'Església.

Les excavacions arqueològiques, que tenen una durada d'un mes, formen part del projecte de recerca "Omnia mors adequat. Gestualitat funerària a la necròpolis de Romanyà. Història, població i territori", impulsat per l'empresa Baula Recerca Arqueològica, que compta amb el suport de l'Ajuntament cristinenc i del departament de Cultura de la Generalitat, que ha atorgat una subvenció dins de la línia Projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2018-2021.

El projecte, que té per objectius la cronologia de l'assentament, com també l'antropològic de la seva població, té el seu origen en l'actuació d'urgència que va fer el 2016 arran de la caiguda d'un tram de mur de la plaça i que va posar al descobert la necròpolis, trobant 26 tombes que es van poder datar entre els segles IX i XX. El cementiri de l'església es va clausurar el 1911, traslladant-se als afores del poble.