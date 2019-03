Dos treballs del «Diari de Girona», finalistes als Premis Carles Rahola

El treball de les periodistes Pili Turon i Laura Fanals La pluralitat i la complexitat de l'univers femení, publicat pel Diari de Girona, competirà pel Premi Carles Rahola al millor treball informatiu de premsa, en la gala de la desena edició dels guardons de la comunicació local, que se celebrarà el dijous dia 7 a l'Auditori de Girona.

El jurat ha elegit finalista aquest treball i també el de Jordi Nierga Els herois que anaven d'excursió, publicat a la Revista de Banyoles, i el recull d'articles El misteri de Susqueda, de Tura Soler, publicats a El Punt Avui.

D'altra banda, el jurat fa una menció especial a Jordi Dalmau Corominas pel recull d'articles d'opinió publicats al Diari de Girona, tot valorant la seva trajectòria, aportació, bagatge professional i el bon fer al llarg de la seva carrera. «Es valora l'esforç de relacionar els fets històrics amb l'actualitat», apunta el jurat.

Diari de Girona serà també present en la categoria de millor fotografia de premsa a través d'Aniol Resclosa per la seva imatge Buscant l'arma del crim, que competirà amb Pere Duran per la sèrie de fotografies no publicades I amb el somriure, la revolta, i Glòria Sánchez per la foto Aniversari Holi, publicada a El Periódico de Catalunya.

Cadascuna de les categories dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local està dotada amb 1.000 euros, llevat de la de millor projecte de comunicació periodística, que està dotada amb 2.000 euros. Els premis estan organitzats conjuntament per la Diputació de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El jurat ha decidit declarar deserta la cinquena beca dels Premis Rahola.