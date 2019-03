Els grans èxits d'Aretha Franklin sonen a l'Auditori de Girona en l'homenatge a la 'Reina del Soul'

L'Auditori de Girona ha tornat a escoltar els grans èxits d'Aretha Franklin. Ha estat en un concert en el marc del Black Music Festival que s'està fent aquests dies a la ciutat, i que ha servit per homenatjar la 'Reina del Soul'. Peces com 'Respect', Chain of fools', 'A nature Woman' o l'aclamat 'Think' han fet ballar les 1.200 persones que han omplert l'Auditori i que no s'han volgut perdre un concert "inèdit".

En total han estat una seixantena d'artistes els que han passat per l'escenari entre músics i col·laboradors puntuals. Tot plegat sota la direcció d'Adrià Bauzó, que ha destacat el caràcter de Franklin i la importància d'homenatges com el que se li ha fet a Girona. Bauzó també ha lloat el festival que considera que ha "canviat el so" de la ciutat.

L'escena musical gironina ha recordat aquest diumenge Aretha Franklin. I ho ha fet des d'un dels escenaris més importants de la demarcació, l'Auditori de Girona, que ha escoltat les grans cançons de la 'Reina del Soul', interpretades per una seixantena d'artistes en el marc del Black Music Festival. Aquesta era una de les apostes d'aquest any d'un festival que considera que era "molt necessari" tenir un reconeixement a Franklin.

La Black Music Big Band ha tornat a mostrar el seu talent interpretant els èxits que van dur a Franklin a ser considerada una de les grans veus del panorama musical. El concert ha arrencat amb 'Baby I love you', amb la cantant des del centre del públic i acompanyada únicament de la bateria. 'What I'd said' i 'I've been loving you too long' han servit per posar-se el públic a la butxaca.

Un repertori d'èxits d'Aretha Franklin fins arribar a 'Natrural woman', una de les més aplaudides i 'Ain't no way'. Tot plegat per acabar amb un final que ha fet emocionar l'Auditori amb 'Rock Steady', 'Won't be long' i el moment àlgid amb 'Think'. Tot plegat s'ha tancat amb 'How I got over', amb la Black Music Big Band en ple omplint de soul i blues l'escenari.

El concert ha estat un dels reclams d'aquesta edició del Black Music Festival. L'espectacle ha penjat el cartell de 'no hi ha entrades', i 1.200 persones no s'han volgut perdre un espectacle que ha acabat amb el públic ballant al so dels temes més populars de Franklin.

Un dels moments de la tarda s'ha produït quan han començat a sonar les notes de "Think", i la majoria dels assistents no han pogut reprimir-se i s'han aixecat per ballar, en una sala Montsalvatge que viscut una tarda de soul.

El BMF "transforma el so" de Girona

El director de la banda, Adrià Bauzó, s'ha mostrat "molt satisfet" de la resposta del públic i ha destacat que malgrat que es tracta d'una cantant i temes coneguts, el registre musical és " minoritari". Per això considera "molt important" omplir l'Auditori en un concert d'aquest tipus. "Això indica que cada vegada hi ha més tirada per aquesta música. Crec que el Black Music Festival ha transformat el so de Girona", ha conclòs.

Espectacles de tot tipus

La 18a edició del Black Music Festival va arrencar aquest divendres amb el concert de La Casa Azul i Falciots Ninja a La Mirona, un dels més esperats. Fins el proper diumenge 17, dia que acaba el festival, es podran veure artistes com Paula Valls, Ramon Mirabet o un dels cap de cartell, els americans Vintage Trouble.

Però aquesta edició edició també ve marcada per dedicar una jornada de cultura urbana al Parc Central de Girona. Un dels actes més multitudinaris s'espera que sigui el Black Music Picnic, que es també es farà al Parc Central i que està dedicat als més petits.