Marta Pessarrodona guanya el 51è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

La poetessa, assagista, narradora, traductora i crítica literària Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) ha estat distingida amb el 51è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El guardó, lliurat per Òmnium Cultural, s'ha donat a conèixer en un acte a la Casa Golferichs de Barcelona en què, per segon any consecutiu, no hi ha pogut assistir el seu president, empresonat i que està sent jutjat pel Tribunal Suprem.

L'any 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi i l'any 2011, el Premi Nacional de Cultura del CoNCA en l'apartat de literatura. Els primers poemes de Pessarrodona van veure la llum l'any 1968 amb el recull 'Primers dies de 1968'.

El van seguir 'Setembre 30' (1969), 'Vida privada' (1972) i 'Memòria' (1979). En el camp de l'assaig, Pessarrodona ha dedicat bona part de la seva mirada literària a l'exili provocat per la Guerra Civil.