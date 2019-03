El gironí Jordi Gamito protagonitza un film dels Audiovisuals de Muntanya del GEiEG

Un curtmetratge documental del gironí Jordi Gamito, en què el trail runner explica el seu dia a dia i com certs esdeveniments vitals van fer-li canviar la manera d'afrontar els reptes, forma part de les projeccions del Cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG, que es porta a terme del 7 de març i fins el 4 d'abril al multicinemes OCine de Girona.

El cicle començarà aquest dijous, 7 de març, amb la projecció Sin nada para el camino de vuelta, un curt documental de Jordi Gamito, el corredor de llargues distàncies de Platja d'Aro que fins fa poc treballava de paleta a Camprodon.

El mateix Gamito va participar ahir en la presentació del cicle i va confirmar que ha fet el salt a la professionalització. En aquests moments s'està recuperant d'un trencament del tendó del tibial i «ara que ja no he d'agafar la paleta» s'està preparant per desafiar els corredors nord-americans a casa seva competint a la Western States, una ultramarató de 100 milles que es correrà al mes de juny i que representa «el meu principal repte de l'any», va dir ahir Gamito a la premsa.

El documental, realitzat per Oriol Batista i Toni Garcia, narra el final de la temporada passada, quan Gamito va assolir tots els reptes que s'havia plantejat, la depriment caiguda en la lesió i el procés de recuperació. Gamito vol participar aquest 2019 al Mont Blanc a la TDS, una carrera de 145 kms i 9.100 metres de desnivell.

El dijous 14 de març serà el torn de Las 7 cumbres, sobre l'ascens de l'escaladora Rosa Fernández als set cims més alts del món. El 21 de març es projectarà ¿Por qué hacemos esto?, de Carlos Llerandi, una gravació de ski i freeride per la Vall d'Aran i Margalef, i d'alpinisme a Chamonix (França) i Courmayeur (Itàlia).

Seguirà el cicle el documental amb Chaining deam peaks, que es podrà veure el 28 de març i que narra l'aventura de trail, bicicleta i alpinisme de Genís Zapater per les muntanyes més emblemàtiques dels Alps.

El cicle es tancarà el 4 d'abril amb la pel·lícula This mountain life, de Grant Baldwin, on la Martina i la seva mare Tania, de 60 anys, s'embarquen en una aventura de 6 mesos i 2.300 km fins a Alaska a través de les muntanyes. La peça va rebre el Premi BBVA al millor film de muntanya i el Premi FEEC a la millor fotografia l'any 2018.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas; el president del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), Francesc Cayuela, i l'esportista Jordi Gamito van participar ahir en la presentació de la 23a edició del cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Aventura.

«La ciutat de Girona és referent en el món de l'esport masculí i femení entre altres raons perquè hi ha entitats com el GEiEG que fomenten els valors de l'esport, que entenen la pràctica esportiva com una activitat cultural i que desperten l'interès pel sector entre la ciutadania», va dir Ribas.

Francesc Cayuela va fer notar que arribar a la 23a edició significa que es tracta d'un cicle de cinema de muntanya «consolidat» que coincideix amb l'esperit fundacional d'una entitat, el GEiEG, que aviat celebrarà el centenari i que va nèixer per fomentar precisament les activitats de muntanya.