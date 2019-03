Diego El Cigala, Núria Graham i Judit Nedderman, a l´edició «més ambiciosa» de l´Ítaca

El festival Ítaca celebrarà des del 20 d'abril i fins al 7 de juliol la seva edició "més ambiciosa" amb més d'una desena de concerts. El certamen creix en dates i també en poblacions, incorporant l'Escala (Alt Empordà) als seus escenaris de Púbol, Palafrugell o l'Estartit. El cap de cartell indiscutible serà Diego El Cigala, que protagonitzarà el concert clausura el 7 de juliol a l'escenari de la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell. També hi actuaran Pegasus, Marc Parrot, Clara Paya, Núria Graham, Judit Nedderman, Guillem Roma i Pavvla. Aquests concerts se sumen als ja anunciats de Berri Txarrak, Albert Pla (que ja ha venut la meitat de les entrades), Doctor Prats, Zoo, Iseo & Dodosound with the Mousehunters, Lágrimas de Sangre, Suu, Vandal, Lildami, Serial KIllerz i Carles Pérez (Flaixbac).

Més dies, més concerts i més participació de dones. Això és el que oferirà la setena i "més ambiciosa" edició del festival Ítaca, que se celebrarà del 20 d'abril al 7 de juliol en diversos escenaris del Baix i de l'Alt Empordà (amb la incorporació enguany de l'Escala).

El seu director, Fran Arnau, ha dit que és l'esdeveniment més gran que han programat fins al moment i que la seva vocació no és créixer per créixer sinó fer-ho en qualitat. Per això, entre els artistes que passaran pels diferents escenaris hi haurà Diego El Cigala (com a cap de cartell), Berri Txarrak, Pegasus, Marc Parrot, Clara Peya, Núria Graham, Judit Nedderman, Guillem Roma, Pavvla, Doctor Prats, Albert Pla, Iseo & Dodosound with the Mousehunters, Lágrimas de Sangre, Suu, Vandal, Lildami, Serial KIllerz i Carles Pérez (Flaixbac).

La sessió inaugural la protagonitzaran Zoo, Lágrimas de Sangre, Suu i la sessió flaixabac de Carles Pérez a l'Escala. L'alcalde, Víctor Puga, ha assegurat durant la presentació del certamen que esperen que l'Ítaca hagi arribat al municipi per quedar-se i que la seva aposta cultural encaixa "perfectament" amb la filosofia del festival.

El concert de clausura el protagonitzarà Diego el Cigala, a l'escenari de la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell. El mateix que s'utilitzarà per la tradicional cantada d'havaneres. El Cigala oferirà una actuació que forma part la gira internacional de commemoració del quinzè aniversari de la sortida al mercat del seu aclamat disc 'Lágrimas Negras'.



"Nous formats"

L'edició d'enguany aposta també per nous formats com ara el 'Refugi', un espectacle íntim i personal de Marc Parrot que es farà el 5 i 6 de juny en una petita iurta (una carpa tibetana) de nou metres de diàmetre. Els espectadors, a més, podran gaudir d'un sopar maridat al recinte del poblat ibèric d'Ullastret i visitar el conjunt monumental.

El Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà serà un altre dels escenaris de nou format que oferirà el festival. L'equipament acollirà diverses propostes d'oci que culminaran amb el concert de Pavvla el 15 de juny.

Ítaca mantindrà també el format de l'anomenada 'Batalla de Galls', que consisteix en un encarament musical entre dues figures destacades de l'escena actual. En aquesta edició, saltaran al galliner de la plaça de l'Església de Gualta, Judit Nedderman i Guillem Roma.

El castell Gala-Dalí de Púbol i el Teatre Municipal de Palafrugell també acolliran els concerts de Núria Graham i Clara Peya, els dies 14 de juny i 11 de maig respectivament.

La banda Pegasus, a més, oferirà un dels concerts de la seva gira de comiat a la JazzPera, a la Pera, el lloc on es va originar el festival. L'actuació es farà el 29 de juny.



Pujada "reivindicativa" al Montgrí

El certamen també aposta de nou per la Pujada al Castell del Montgrí, el 19 de maig, que mantindrà el seu "esperit reivindicatiu" a favor de la igualtat de les dones i els homes i per "solidaritzar-se amb les preses i exiliades polítiques". La proposta, a més, comptarà amb diverses actuacions musicals, un dinar popular i un tast de vins de la DO Empordà.



Un 50% de dones

Arnau també ha destacat durant la presentació que es tracta de l'edició més "paritària" on la meitat dels artistes participants seran dones. Això respon, ha dit, a la voluntat de l'organització de "mantenir un equilibri" entre homes i dones en aquesta i en futures edicions.



Bon ritme de vendes

Fa setmanes que l'Ítaca anuncia amb comptagotes la seva programació i ha posat a la venda les entrades dels concerts que ha anat desvetllant. L'actuació d'Albert Pla ja té pràcticament la meitat de les localitats venudes i els concerts de Sant Joan mantenen un ritme superior al de l'any passat per aquestes dates i els promotors esperen superar els 8.000 espectadors que van registrar. Tot i que avui s'ha fet pública la programació, encara queda un cap de cartell per desvetllar, que s'anunciarà el 30 de març.