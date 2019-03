Els Recvll guardonen els periodistes gironins Carlus i Víctor Gay

El jurat dels premis Recvll, que enguany han celebrat la seva 55a edició i es van atorgar ahir a Blanes, van premiar en la categoria de periodisme els gironins Carlus Gay i Víctor Gay pel seu treball Blanes, una memòria històrica, fet a quatre mans. El guardó està dotat amb 800 € i s'afegeix al Premi Àncora i el Premi Jordi Comas de Recerca Local que ja han guanyat pare i fill anteriorment. Víctor Gay, exdirector de Diari de Girona, ja ha guanyat en tres ocasions un Premi Recvll en la categoria de Periodisme.

El pare va explicar que el motiu d'haver tornat a treballar plegats ha estat que durant la Guerra Civil els avis d'en Carlus van combatre en bàndols diferents. «Creiem que ens hem acostat bastant a la història, i estem satisfets perquè hem descobert coses de com va viure aquella època Blanes», va indicar Gay.

La resta de guardonats han estat Joan Carles González en poesia, Joan Vilanova en Teatre, Miquel Martín en Retrat Literari i Teresa Barba en Conte Infantil.

D'altra banda, el jurat presidit per Vicenç Villatoro va declarar desert per primer cop en la seva història el Premi de Narració Joaquim Ruyra. Es tracta del més ben dotat -2.500 euros-, i cap de les 32 obres que s'hi van presentar va poder convèncer el jurat. De fet, aquesta ha estat l'edició que més obres ha rebut el jurat. El motiu de deixar-lo, segons va explicar Villatoro, va ser «la coherència amb el prestigi» que tenen els Recvll. «És dolorós i antipàtic, però creiem que havíem de respectar i mantenir el prestigi per trajectòria que tenen els Recvll», va defensar el president, tot i que va reconèixer que s'havien presentat «bones propostes» de narrativa, però va apuntar que cap d'elles «tenia el nivell» exigit per optar a guanyar el premi.

El guanyador de Poesia va ser el maratoní Joan Carles González. És la segona vegada que guanya el premi, ja que el 2014 va emportar-se'l pel poemari Les coses i els miratges.

El premi de Teatre va ser per a l'autor andorrà Jan Vilanova, per Somriu. L'autor va dir que els està costant poder trobar finançament per portar-la als escenaris. L'escriptor de Begur Miquel Martín es va endur el Recvll de Retrat Literari per posar negre sobre blanc en la figura de Joan Vinyoli, mentre que Teresa Barba va guanyar el de Conte Infantil amb La capsa de la Berta.

Record a Brossa i Cuixart

L'acte va ser encapçalat per l'alcalde de Blanes, Mario Ros, i el president del jurat, Vicenç Villatoro. En l'acte, celebrat al Teatre Municipal, es va recordar la figura de Joan Brossa amb una obra de teatre a l'inici, coincidint amb els 100 anys del naixement de l'artista.

També es va posar veu a unes paraules que, des de la presó, va fer arribar el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i que va llegir una de les membres del jurat dels premis.