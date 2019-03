Joan Colomo, Les Anxovetes i Mireia Vives i Borja Penalba actuaran al festival Espurnes

Les Anxovetes, Joan Colomo, Mireia Vives i Borja Penalba i Els Carbonell són alguns dels artistes de la segona edició del festival Espurnes de Llagostera, que tindrà lloc el dissabte 18 de maig, en horari diürn, amb 12 hores d'activitat ininterrompuda, i amb moltes activitats paral·leles com ara tallers, circ, màgia, cercavila gegantera i fira d'entitats. Les activitats tindran lloc al Parc de l'Estació.

També actuarà Ninus, un dels artistes més difosos des que va llançar el disc "Irreal"; Els Carbonell, integrats pel teclista de Txarango, Sergi Carbonell, i el seu pare, l'actor llagosterenc Janot Carbonell; Joan Masdeu, exlíder de Whiskyn's, i les veus de Magalí Sare, del quartet Mèlt, i Marion Harper.

En la presentació feta aquest dimarts a la Diputació de Girona, institució que dona suport econòmic al festival, el diputat Albert Piñeira es va referir a "aquesta espurna que ha esclatat a la porta d'entrada de la Costa Brava, un dels llocs d'Europa on hi ha més festivals i, per tant, no era fàcil trobar espai per a una aposta nova". Per Piñeira, l'Espurnes aporta "tota una activitat cultural que es celebra de dia, concentrada en una sola jornada, amb un cartell de qualitat i, a més, és esclèctic, s'adreça a gent de totes les edats, té molta presència femenina, és gratuït i té un bon arrelament en el teixit associatiu de la zona".

A la presentació també hi van participar Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera, l'actor Janot Carbonell i Artur Comas, de Sotrac, i Rocio Rodríguez, de la revista musical "La Tornada". Aquestes dues entitats són les organitzadores de l'Espurnes.



Els Carbonell



Janot Carbonell va explicar que, aprofitant l'actual aturada de gira del grup Txarango, ha pogut treballar amb el seu fill, Sergi Carbonell, en un espectacle inèdit que vol ser un viatge per les "cançons, pintures o llibres que ens han commogut al llarg de la vida, per a bé o per a mal, i volem compartir-ho amb l'audiència". Janot no descarta "col·laboracions sorpresa".

"En Sergi i jo som uns enamorats de la vida, malgrat que passen coses terribles. La vida és una broma genial", va dir Janot, i va concloure que "sense alegria i bon humor, la revolució és impossible".