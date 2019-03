«Avui has vomitat? No? Doncs ja està, passarem un dia més»

El metge i realitzador cinematogràfic Pere Solés preestrenarà avui al cinema Truffaut de Girona (20 h) el documental La meva vida com una pel·lícula, protagonitzat per pacients reals d'anorèxia nerviosa del Centre de Patologies Alimentàries de la clínica Bofill de Girona. Pere Solés ha codirigit amb David Gimbernat aquest documental que oficialment s'estrenarà dimarts, 19 de març, al programa Sense Ficció de TV3.







Fugir dels tòpics

El documental inclou escenes molt colpidores amb reaccions airades de les víctimes d'aquest trastorn alimentari, a les quals se'ls controla el pes i fins i tot se'ls tanca amb pany i clau la porta del lavabo per ajudar-les a evitar la tendència a expulsar els aliments. En una de les escenes, una terapeuta pregunta a la jove pacient: «Has vomitat avui?» «No», respon ella. «Doncs ja està, passarem un dia més», afegeix la terapeuta, per animar la jove a superar a poc a poc la patologia.De fet, Solés ha realitzat dos productes audiovisuals que mostren el dia a dia d'un grup de malaltes d'anorèxia nerviosa durant el seu ingrés hospitalari a Girona i la relació amb el seu terapeuta.En primer lloc, Solés va rodar el llargmetratge de ficció Ara, una pel·lícula que va ser seleccionada al festival Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci 2018), que després es va presentar al Festival Temporada Alta de Girona i que ara es pot veure durant tot el mes de març als cinemes Texas de Barcelona. La pel·lícula Ara tornarà a projectar-se al Truffaut de Girona, ha confirmat Pere Solés, en una data encara per concretar.En segon lloc, es va aprofitar el rodatge d' Ara per rodar un documental «que no és un making-of de la pel·lícula», avisa Solés, sinó un documental que «aborda la patologia alimentària aprofitant les escenes del llargmetratge».Així, el documental La meva vida com una pel·lícula l'han dirigit Solés i Gimbernat, però el llargmetratge Ara porta la sola firma de Solés.El metge realitzador de cinema ha explicat alque rere la pel·lícula i el documental «hi ha la intenció d'ajudar a desestigmatitzar la patologia mental». «Sobretot el documental mostra que ningú està lliure de les malalties mentals, i tots estem exposats a això, sobretot els que som pares de noies d'aquestes edats».Per la seva part, la pel·lícula Ara és el principi de la lluita i també el final, quan s'assoleix la curació definitiva.La productora DMM Visual ha difós un comunicat on s'explica que Ara vol «fugir dels tòpics i dels sensacionalismes que sovint es troben en les pel·lícules de ficció que tracten temes relacionats amb la patologia mental».Les pacients i el seu terapeuta, Pau Chapur, han participat en tallers d'improvisació amb el director del projecte, a partir dels quals s'ha tancat un guió de ficció basat en les seves experiències reals.En la ficció, una nova pacient anorèxica, la Núria, posa a prova l'equip de psicòlegs clínics experts en patologia alimentària, que lluiten amb l'única arma que tenen, el sentit comú, contra el sense sentit de la Núria.