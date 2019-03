Melody Gardot, Joan Baez, Marea i Tomatito, a l´edició més «eclèctica» del Porta Ferrada

El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) celebrarà la seva 57è edició i "la més eclèctica" del 7 de juliol al 20 d'agost. Hi ha previstes una quarantena d'actuacions, de les quals 28 les protagonitzaran artistes que pujaran per primera vegada a l'escenari del certamen i 11 més ho faran exclusiva al festival. El director artístic, Albert Mallol, ha explicat que a hores d'ara tenen tancades 34 actuacions però que estan acabant les concretar la resta per oferir un esdeveniment "obert" i on el públic pugui gaudir des del pop més popular fins a la dansa. Entre els artistes confirmats, hi ha Manolo García, Melody Gardot, Joan Baez, Marea o Tomatito. Aquest noms se sumen als ja anunciats en les darreres setmanes de Manuel Carrasco, Luz Casal, Els Pets, Amaia, Human League, God Save The Queen, Patti Smith, Melendi o Beret. A més, hi actuaran Joan Dausà, Rosario, José Mercé i The Wailers.

El degà dels festivals d'estiu a Catalunya, el Porta Ferrada, celebra la seva 57a edició i ho farà amb un cartell amb diversos artistes internacionals. El director artístic del certamen, Albert Mallol, ha assegurat que es tracta d'una edició "eclèctica". I és que del 7 de juliol al 20 d'agost, pels diferents escenaris del certamen s'hi faran una quarantena de concerts (alguns dels quals encara per confirmar). D'aquests, 28 els protagonitzaran artistes que visiten per primera vegada el Porta Ferrada i 11 més ho faran en exclusiva al festival, en una actuació única a Catalunya.

El primer a pujar a l'escenari serà Manolo García en un concert acústic però per l'Espai Port també hi passaran altres artistes com Melody Gardot, Joan Baez, Marea, Tomatito, Luz Casal, Els Pets, Melendi, Amaia, Beret, Joan Dausà, Rosario, José Mercé, Marea, Patti Smith, Human League, God Save The Queen, Salif Keïta o The Wailers, entre d'altres. Manuel Carrasco és, de moment, l'únic que actuarà a Guíxols Arena.

El certamen, que compta amb un pressupost 1,6 MEUR i posa a la venda 48.000 entrades, vol ser un festival "obert" a tots els públics on els espectadors puguin trobar des d'espectacles de pop "més popular" a la dansa de la mà de formacions com Malandain Ballet Biarritz, que presentarà a Catalunya 'Noé'.



Un nou concurs públic

El regidor del festival, Josep Saballs, ha explicat que aquesta edició tanca un "cicle" de quatre anys perquè el mes d'abril sortirà a concurs la gestió del certamen, ara a mans de TheProject. El director de TheProject, Iñaki Martí, ja ha avançat que s'hi presentaran amb la voluntat de continuar fent créixer el festival. "Ara té un pressupost d'1,6 MEUR i quan el vam agafar el 2014 era d'1 MEUR", ha detallat. Martí també ha dit que es tracta d'un festival de referència a tot l'Estat i que així ho corroboren les xifres de l'estudi d'impacte econòmic que van presentar recentment.

L'alcalde, Carles Mota, per la seva banda, ha destacat el "salt qualitatiu" que el festival ha fet en els darrers anys i ha qualificat el "final de cicle" com un "final de cicle d'èxit".



Les novetats

Entre les novetats d'enguany, es farà un cicle d'actuacions del 28 de juliol al 18 d'agost al Teatre-Auditori amb artistes com Xarim Aresté, Lúltim indi, Joan Colomo o Gecko Turner, a preus d'entre 15 i 20 euros. A més, l'església del Monestir acollirà les actuacions de Josep Bros, els Solistas Covent Garden i Pedro Burruezo, del 6 al 20 d'agost.

Un any més es farà la campanya solidària en benefici d'entitats socials, que des que es va posar en marxa ha recaptat més de 20.000 euros. A més, durant els dies 19,20,21 i 22 d'abril hi haurà una campanya de descomptes del 20% en l'adquisició d'entrades a través de les taquilles de l'Oficina de Turisme. Els preus dels concerts se situen entre els 18 i els 78 euros.