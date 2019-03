Rusó Sala, sobre el nou disc: "Hi ha una part íntima i una reflexió sobre la creativitat"

La cantautora empordanesa Rusó Sala ha publicat el seu quart disc, 'Desirem', i el presentarà oficialment en un concert al festival Barnasants el 22 de març. "Estic molt contenta, aquest any m'han donat el Luz de Gas", diu.

Després d'una dècada dedicada a la música, Sala ha "parit" aquest nou disc, que ha estat gestant durant pràcticament dos anys, on plasma una part "personal" dels moments que ha anat vivint "a nivell íntim" però on també fa una reflexió sobre la creativitat "en un món ple de contradiccions".

"HI ha moltes metàfores, molta emoció, molta càrrega, molta passió i moltes ganes d'emocionar", assegura. Finançat en part a través de la plataforma Verkami, el nou disc s'ha fet a tres mans amb els músics Aleix Tobias i Miriam Encinas, que hi han posat "l'expertesa" en la percussió i les melodies.

Empordanesa de naixement (Roses, 1982), Rusó Sala celebra els seus deu anys de carrera musical amb la sortida del seu quart disc, 'Desirem'. Un nom que, com ella mateixa explica, s'inspira en un dels textos del 'Llibre d'Amic e Amat' de Ramon Llull.

"Quan vaig començar a treballar les cançons d'estil àrab andalusí, trobava que faltava algun element més d'aquí i vaig pensar que Llull era una figura molt potent que va intentar barrejar les tradicions que hi havia en el temps que li va tocar viure", explica la cantautora.

L'experiment, tal i com ella el qualifica, ha donat un resultat "molt curiós". Des de cançons de collita pròpia a textos musicats com 'Il·luminà amor', una adaptació d'una melodia àrab andalusí argelina, o 'Desirà l'amic', composada per ella mateixa i font d'inspiració del títol del disc.

Però al disc també hi ha altres peces com la cançó sefardita 'Morenika' i una més desconeguda 'Na Maria', on el canadenc Seán Dagher posa música a un text amorós de la trobairitz Bieris de Roman dedicat a una altra dona.



Reinvidicació i territori

També hi ha cançons reivindicatives com 'Fruits verds', on parla del flux d'immigrants al Mediterrani, i d'altres més "locals" com 'La dona del Montgrí'. "La tradició sempre ha vist aquesta figura com un bisbe i jo sempre l'he vist com una dona embarassada i parlo d'això: una dona que farta del que li està passant, s'alça i balla ", detalla. "És com una metàfora de la destrucció-construcció", afegeix.

Sala assegura que el disc té una part "molt personal" del que ha anat vivint en els darrers anys però també una "reflexió sobre la creativitat i com es possible fer-ho en un món ple de contradiccions". "Tot molt metafòric", insisteix.



Presentació al Barnasants

El disc, que s'ha finançat en part través de la plataforma Verkami, està a la venda des de divendres però es presentarà oficialment el 22 de març en un concert al Barnasants.

Sala fa anys que participa en aquest festival de cantautors. "Ja som com una família i, poc a poc, et vas guanyant el teu lloc. Aquest any estic molt contenta perquè m'han donat el Luz de Gas', explica.

Sobre el procés de la creació d'aquest nou disc, la cantautora diu que s'ha fet de manera diferent a l'anterior (Fil de Coure, 2015). Aleshores es va enregistrar en directe i el d'ara s'ha gravat per separat, amb una cura "més detallada de cada instrument".

De fet, el disc s'ha fet a trio amb Aleix Tobias (percussió) i Miriam Encinas (dilruba, viola, flautes i percussió). "És un mètode que no havia utilitzat mai i que es fa servir més en bandes de rock. Crec que s'ha perdut l'essència del directe però s'ha guanyat en un so molt més contundent", assegura.

La cantautora assegura que durant aquests deu anys de trajectòria no ha canviat la seva manera de crear música. "Les ganes d'expressar i d'emocionar-te a tu mateixa són les mateixes", assegura. Però admet que ha estat una dècada "d'aprenentatge" on les influències que marquen la seva música han anat evolucionant. "He passat de la influència més anglosaxona a enfocar-me més aquí i al so de casa", diu.

La il·lusió, però, es manté intacta. "M'agraden totes les parts del procés", assegura. "De de l'instant inicial fins que escoltes el que has creat. És com la peça que falta", remarca.

Sobre el futur, diu que de moment necessita "agafar aire" i "respirar" però que vol continuar en "la mateixa línia". "Seguir nodrint-me com a persona i com a cantant, això és el que busco", insisteix.



Deu anys de carrera i quatre discs

A banda de 'Fil de Coure' i 'Desirem', Sala té publicats dos discs més: 'Ciutat Imaginària' (2009) i 'Mar Endins' (2013). Durant la seva trajectòria, ha rebut el reconeixement en diversos certàmens nacionals com el del Concurs d'Horta-Guinardó 2010, el Certamen de la cançó de Salitja 2010) i internacionals com el Premi Pino Piras 2013 i Premi Andrea Parodi 2013.

A part de la seva carrera com a cantautora, també col·labora amb altres artistes com Rosa Zaragoza, Clara Peya, Bente Kahan, Giulia Valle o Tànit Navarro. A més, forma part de l'orquestra de percussió ibèrica Coetus, on canta des del 2017.