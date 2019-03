A can Geli fan 140 anys

A can Geli fan 140 anys

«No sé si podrem fer 140 anys més perquè el món del llibre travessa un moment difícil, però jo tinc 55 anys i encara tinc corda per a estona». Així s'expressa Pere Rodeja, actual gerent de la Llibreria Geli, un dels establiments històrics de Girona, que dimarts vinent, 19 de març, dia de Sant Josep, celebrarà el 140è aniversari de la seva inauguració al carrer Argenteria.

Tot va començar l'any 1878, quan Francesc Geli Geli, veí de Llampaies, es va establir a Girona per muntar una fleca, però va acabar obrint una llibreria amb la filla de Ca l'Oms. Inicialment es va anomenar Librería San José i la inauguració es va fer coincidir amb el dia de Sant Josep.

La família Geli va regentar l'establiment fins a l'any 1988, quan va ser traspassat a la família Rodeja-Gibert. Resulta que Pere Rodeja, pare de l'actual gerent, va ser cridat quan tenia 14 anys per ajudar a classificar els llibres, tasca a la qual va consagrar la vida fins a la seva mort, que es va produir l'any 2009. Entremig, la família Geli, sense descendència i que havia afillat Pere Rodeja, li va traspassar el negoci.



Amazon no és més barat

Amb un punt d'escepticisme que és molt propi del botiguer, però també determinat a lluitar i no rendir-se, l'actual gerent reconeix que la crisi que viu el món del llibre és històrica, perquè els índexs de lectura són els que són, però no amaga l'especial dificultat del moment actual, quan «Amazon amenaça d'acabar amb totes les botigues».

Pere Rodeja assegura que el gegant nord-americà no ofereix cap avantatge respecte de la seva llibreria: «Els preus són els mateixos perquè els regula el sector editorial i el servei a casa també l'oferim nosaltres a través de la nostra pàgina web».

Rodeja no dubta a reivindicar la Geli com una de les llibreries que ofereix assessorament al seus clients, que sovint estan perduts en el maremàgnum de noves edicions.

Ho poden comprovar tots els clients que entren cada dia a l'establiment, també els que hi entraran dimarts vinent, dia de Sant Josep. Com celebraran l'aniversari?: «Res, obrir i treballar, potser quatre pastes i una mica de cava», respon contundent Pere Rodeja, poc amic de grans festes i celebracions.

No obstant això, a l'aparador del carrer Argenteria ja fa dies que s'hi poden contemplar algunes fotografies antigues i altres objectes que potencien el to venerable i entranyable d'un dels establiments històrics de la ciutat. També s'hi poden veure figures de pessebre, un dels articles més venuts a can Geli, quan era fonamentalment una llibreria religiosa.

A més, l'artista Juan Igazábal ha fet un dibuix commemoratiu que servirà també com a punt de llibre a fi d'obsequiar els clients de l'establiment.

La Geli és l'única llibreria que encara manté la seva ubicació original amb l'activitat comercial.