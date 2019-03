Púbol exposa «El Molí. Paisatge de Cadaqués», una obra de Dalí dels anys 20

El Castell de Púbol (Baix Empordà) mostra a partir de demà la darrera adquisició de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Es tracta d''El Molí. Paisatge de Cadaqués', un oli i tremp sobre cartró que un jove Salvador Dalí va pintar amb 19 anys. S'ha adquirit a un particular i s'ha presentat com a una obra "molt significativa" de la primera època artística del geni empordanès i una clar exemple de l'"experimentació constant" en el procés creatiu. El paisatge inclou un molí de vent com a element central i unes dones estenent roba enmig d'un entorn de feixes d'oliveres i l'església de Cadaqués i el mar en un extrem. El cubisme, l'impressionisme, el puntillisme o el fauvisme són algunes de les referències artístiques recollides que inspiraven el Dalí d'aquella època, quan encara buscava un estil propi.