Un vídeo de l'Strenes dona les pistes per descobrir el grup sorpresa del festival

El Festival Strenes de Girona ha difós avui un vídeo, per cinquè any consecutiu, que dona pistes per descobrir l'artista que protagonitzarà el concert inaugural sorpresa del terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla. Sopa de Cabra, Love of Lesbian, o Txarango han actuat en anteriors edicions. El festival se celebrarà del 30 de març al 5 de maig.

En aquesta ocasió, les claus per esbrinar el grup les donen la periodista Maria Xinxó i l'actor de Polònia Sergi Cervera.

El vídeo recrea uns informatius d'estètica nord-americana, on una presentadora interpretada per la periodista Maria Xinxó, informa d'un incident amb el sol i les aus migratòries a la ciutat de Girona; acompanyada de dos especialistes: un expert en el cosmos interpretat per l'actor habitual del Polòniade TV3, Sergi Cervera; i un doctor ornitòleg que representa l'actor belga Xavier Nicaise.

El concert de l'artista secret tindrà lloc dissabte 30 de març a les sis de la tarda al terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra.

L'Strenes ha aconseguit consolidar aquest original concert inspirat en els mítics concerts de The Beatles al terrat dels estudis Apple Corps de Londres o el d'U2 a un terrat de Los Ángeles; i l'ha transformat en un dels actes més multitudinaris del festival.

A més, després de les actuacions en anys anterior de Sopa de Cabra, Love of Lesbian, Txarango i Els Catarres (que finalment van cancel·lar el concert degut a l'empresonament dels líders independentistes catalans), aquest icònic concert s'ha transformat en un esdeveniment per a la indústria musical catalana que veu en el seu protagonista, el grup de música més rellevant de la temporada.

L'edició d'aquest any programa més de 40 concerts i incorpora la pujada de Sant Domènec com a nou escenari.