La UdG aprova un pla fins al 2030 que aposta per la suma de les intel·ligències humana i artificial

La combinació de la intel·ligència humana i l'artificial, posant la primera a l'eix de la intel·ligència col·lectiva, tal com va remarcar el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, és el tret identitari pel qual ha apostat la institució i treballarà fins al 2030.

Un centenar d'integrants del claustre van votar ahir el pla estratègic que regirà el seu funcionament, en tots els sentits, durant la propera dècada, més enllà del mandat de l'actual rectorat. El 61% dels votants van optar per la «Suma d'intel·ligències», mentre que una proposta basada en la sostenibilitat va quedar en segona posició; tot i no haver guanyat, també va aconseguir més vots a favor que en contra i Salvi va afirmar que la «tindrem molt present», perquè «només podem sobreviure si tenim en compte el desenvolupament sostenible».

Després d'una junta que es va allargar prop de dues hores, una menys de la prevista, el rector de la Universitat va destacar la importància de «definir una estratègia universitària que permetrà singularitzar-nos» i «trobar noves fonts d'oportunitats i vies de recursos», per «detectar les noves tendències».

El claustre va escollir entre tres plans estratègics –basats en l'aprofitament de les diferents intel·ligències, la sostenibilitat i l'emprenedoria–, fruit d'un procés de treball que es va posar en marxa l'abril del 2018 i en el qual hi han participat més de 200 persones. Per al rector, tant l'assistència d'ahir com la implicació a través de la plataforma digital han posat de manifest que «la comunitat universitària tenia clar que necessitava un pla estratègic». El suport rebut a les urnes, va afegir, deixa clar que el projecte «té recorregut» de futur.

Ara queda una darrera fase, la cinquena, que definirà el desplegament dels set eixos del pla guanyador, que es caracteritza per ser transversal i que incidirà en la recerca, l'aprenentatge, la captació de talent o l'impacte social, entre altres àmbits.

El rector de la UdG va destacar que «es promourà la col·laboració entre el deganat i els departaments», i es posarà el focus en què els graus i els plans d'estudis compleixin els requisits perquè «els estudiants assoleixin les competències que els donin més oportunitats de futur».



Ser un referent al territori

Quim Salvi va subratllar que la voluntat és crear «un ecosistema innovador» i que la Universitat de Girona es converteixi «en un referent al territori», perquè aquest «generi riquesa i tingui més recursos», alhora que respongui a un «compromís social». «Volem diferenciar-nos per tenir una font d'oportunitats que reverteixin en la millora de la Universitat», va remarcar.

El rector va incidir en què l'objectiu és formar alumnat amb capacitats i competències que els permetin treure el màxim rendiment possible «de la intel·ligència natural i l'artificial», un propòsit que –va especificar Salvi– «afecta tant a la Medicina, el Dret o les Humanitats, ja que estem en un món en què cada vegada s'han de «resoldre qüestions més líquides».