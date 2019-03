Oques Grasses protagonitzaran el concert «sorpresa» de l´Strenes

L'organització del Festival Strenes va publicar ahir al matí un vídeo amb les claus per esbrinar el nom del grup que actuarà el pròxim dissabte 30 de març al terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra de Girona per inaugurar el festival. En aquesta ocasió, el vídeo recrea uns informatius d'estètica nord-americana, on una presentadora interpretada per la periodista Maria Xinxó, informa d'un incident amb el sol i les aus migratòries a la ciutat de Girona; acompanyada de dos especialistes: un expert en el cosmos interpretat per l'actor habitual del Polònia de TV3, Sergi Cervera; i un doctor ornitòleg que representa l'actor belga Xavier Nicaise.

Així, algunes de les pistes citades en aquest vídeo, publicat a les xarxes socials, són l'aproximació del sol a la Terra i la migració d'oques. Les pistes proporcionades per l'organització fan pensar en el grup osonenc Oques Grasses, que recentment ha publicat el disc Fans del sol. Molts seguidors de la banda no ho van dubtar ni un instant, i poc després de la publicació del vídeo van mostrar la seva alegria a les xarxes.

En l'edició d'enguany, que se celebrarà entre el 30 de març i el 5 de maig, el festival Strenes comptarà amb les actuacions de Macaco, Mishima, Pedro Guerra, Doctor Prats, Buhos, l'artista israeliana Noah, el suec Eagle Eye Cherry, Lax'n'Busto amb Pemi Fortuny, el cantant Alfred García, Els Catarres, la canària Rosana i l'Elèctrica Dharma, entre d'altres. Per aquesta edició s'han programat més de 40 concerts i enguany s'incorpora la pujada de Sant Domènec com a nou escenari.

La batejada com a Festa Major de l'Strenes, que l'any passat va desbordar d'èxit, es repetirà a la plaça de Catalunya i es potenciarà amb la seva fira del voluntariat del dissabte.

El talent gironí

Els artistes Kids from Mars, Joina, Toni Beiro i Bipolar actuaran en el Festival Strenes, després d'haver estat seleccionats de la segona edició del Talent Gironí, que dona l'oportunitat a músics gironins de presentar les seves propostes durant el festival. Al final, l'organització donarà un premi al grup o artista més destacat.

Kids from Mars és un grup format per dos nois de Blanes de tan sols setze anys que tenen la capacitat de fer, amb l'equilibri suficient de risc, qualitat i tonades enganxoses, una proposta musical que atrapa i que fa que ja es parli d'ells com una de les esperances dins l'escena independent catalana d'aquest 2019. Per altra banda, Joina és un dels noms que sona més en el món del rap català. Dins del festival presentarà el primer disc autoeditat, una mescla de rap i pop.

L'olotí Toni Beiro presentarà el seu nou disc Crónicas desde la ingravidez en format acústic, acompanyat del baixista Dani Sánchez.També oferirà un recull de les millors cançons dels seus anteriors treballs. Finalment, els ganxons Bipolar connectaran amb les principals radio fórmules del país amb cançons com Junts Som Invencibles entre d'altres. El grup aposta pel pop-rock melòdic i ja té tres àlbums publicats.