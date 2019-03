El parc del Migdia s´omple de gom a gom amb el Black Music Pícnic

Centenars de persones han gaudit avui, ahir, des de les 12 del migdia, d'una nova edició del Black Music Pícnic, que des de fa uns anys se celebra al parc del Migdia coincidint amb l'últim cap de setmana del Black Music Festival.

A més de les actuacions musicals, protagonitzades per The Gramophone Allstars, la Black Music Big Bang i l'espectacle per al públic familiar del grup Orelles de Xocolata, la cita també ha comptat amb una àmplia oferta gastronòmica. L'edició d'enguany del festival de música negra es clourà demà a Fornells de la Selva amb el concert de BCN Soul Choir.