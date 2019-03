Mor l'actriu gironina Cristina Cervià

L'actriu i directora Cristina Cervià Sancho (Girona, 1965) ha mort aquest diumenge a causa d'un càncer. En els últims anys, la malaltia havia fet que la seva presència sobre els escenaris fos més irregular. Amb més de trenta anys de carrera, Cervià ha estat sobretot actriu i directora de teatre, però també ha participat en sèries de televisió, ha impartit classes i tallers i havia posat veu a multiples presentacions i actes culturals.



Després de fer-se pública la seva mort, nombroses personalitats del món de la Cultura i la política han expressat el seu condol a les xarxes socials





In memoriam Cristina Cervià: "No hi ha cap veritat que pugui calmar el dolor que provoca la mort d algú estimat" Haruki Murakami, Tòquio blues. pic.twitter.com/YuChPxwukB