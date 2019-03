Mor el fotògraf gironí Carlos Sans Gutiérrez

El fotògraf gironí Carlos Sans va morir dissabte a l'edat de 56 anys. Era fill de Narcís Sans, un dels grans referents de la fotografia a les comarques gironines, i germà del també fotògraf i antic càmera de TVE, Miguel Sans. Carlos Sans va seguir la tradició de la nissaga familiar i es va dedicar al món de la fotografia des de ben jove fins que una malaltia li va impedir continuar amb la seva activitat professional.

Carlos Sans havia treballat fonamentalment a Diari de Girona, Televisió Espanyola i l'Agència EFE. Al Diari de Girona va començar com a col·laborador el 1983, amb 21 anys d'edat, i un any després, quan es va privatitzar la titularitat del rotatiu, va entrar-hi en plantilla formant tàndem amb Dani Duch, actual fotògraf de La Vanguardia a Madrid. Fins a finals de 1989 va cobrir tots els esdeveniments polítics, socials i esportius de les comarques gironines. Després, passaria a treballar per Televisió Espanyola i l'Agència EFE.

El comiat de Carlos Sans se celebrarà aquest matí a les 9.45 al Tanatori de les Corts de Barcelona.