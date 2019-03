Mostres de condol per la mort de Cristina Cervià

El món de la cultura, en general, i el del teatre, en particular, han lamentat la mort de l'actriu i directora gironina Cristina Cervià, de qui han elogiat el seu compromís amb la professió i amb la cultura en general, però també han ressaltat les seves qualitats humanes.







Fa molt i no fa tant que em trucava. Em va dir: "Em dic Cristina, com tu, no ens coneixem, però tinc un càncer com el que vas tenir tu. Et va bé que quedem?" I vam quedar i vam xerrar de tot i va ser bonic. I jo soc viva i ella no. I no és just... Descansa, lluitadora. pic.twitter.com/C90rwIAuQC