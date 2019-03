La gran dama del teatre gironí

La cultura gironina es va despertar ahir trista per la pèrdua, diumenge a la tarda, de l'actriu i directora teatral Cristina Cervià (Girona, 1965). La prematura desaparició de qui era considerada com una de les grans dames i defensora de l'escena teatral gironina ha deixat un gran buit impossible de tapar.

El director del festival Temporada Alta recordava ahir, en declaracions a Diari de Girona, la importància que Cristina Cervià va tenir tant per al festival com per a l'escena, en els seus més de trenta anys dedicats a l'art dramàtic. «En la primera edició, el 1992, ja hi era, en un espectacle que es deia Degustació -amb el Talleret de Salt. I encara en l'última edició, la de l'any passat, hi va estrenar Llibràlegs. Entremig ha estat gairebé cada any al festival, no només com a actriu sinó també com a productora amb la seva companyia», va assenyalar Sunyer.

«Va ser sempre una mica l'ànima del festival. Deia coses que s'havien de canviar, feia propostes, ajudava en tots els aspectes. Va ser un motor de l'escena a Girona i, a banda de ser una molt bona actriu i directora, era una de les grans dames del teatre gironí», recorda el director del festival de teatre gironí. Però la pèrdua de l'actriu i directora gironina no ho és només per al món del teatre.

Segons Salvador Sunyer, «és una pèrdua important per al teatre gironí i per descomptat per al teatre català. Però sobretot ha marxat una dona i una ciutadana que era un motor per a la ciutat, perquè no era una persona que només estigués amb el teatre, sinó que defensava un model de ciutat diferent».

També des de l'Associació Gironina de Teatre (AGT), que l'actriu va presidir entre 2002 i 2005, van expressar ahir la seva commoció per la seva mort. «Ens entristeix moltíssim la seva mort. Des de la Junta de l'AGT i en nom de totes les companyes del Centre de formació teatral El Galliner i l'associació volem tenir un record per la nostra amiga, companya, actriu, directora, dramaturga que ja no compartirà més els escenaris i les aules amb nosaltres», va expressar l'associació, mitjançant un comunicat.

«El teu somriure burleta, la teva energia creadora, la teva força i la teva determinació ens acompanyarà sempre més en tots els gestos i totes les paraules que vessarem pels teatres», finalitza el comunicat de l'AGT, que el 2014 va concedir a Cristina Cervià el Premi Pep Mora per la seva contribució a les arts escèniques professionals a les comarques gironines.



«Generoses i sinceres rialles»

Per la seva banda, el llibreter i activista cultural Guillem Terribas va dedicar ahir una entrada a Cristina Cervià, en el seu bloc «Demà serà un altre dia». En un emotiu text, Terribas mostra el seu condol per la pèrdua de Cervià. «La Cristina viurà amb nosaltres sempre, el seu riure sonarà sempre, la seva solidaritat i energia, la tindrem sempre. La seva entrega, la seva participació, la seva col·laboració, la tindrem sempre. No hi ha ni déu que ens la pugui robar, prendre, agafar, oblidar... Gràcies, Cristina, per ser sempre en els millors moments de la meva (nostra) vida. Gràcies per acompanyar-me (acompanyar-nos) a viure millor la vida. Gràcies per les teves generoses i sinceres rialles. Una abraçada llarga», escriu el llibreter gironí per acomiadar-la.