L´escriptor Oriol Ponsatí-Murlà, nou director de la Institució de les Lletres Catalanes

L'editor, traductor, rapsode, professor de filosofia i escriptor Oriol Ponsatí-Murlà (Figueres, 1978) ha estat nomenat pel Govern nou director de la Institució de les Lletres Catalanes i substituirà Joan-Elies Adell en el càrrec. Ha guanyat el 30è Premi Manuel Bonmatí de Periodisme (2011), el XXIX Premi de Divulgació Científica Humbert Torras (2014), el Premi Just M. Casero de novel·la curta, per l'obra 'Totes les estacions de França' (Empúries, 2014, dues edicions) i el Setè Cel, de Salt, per la mateixa novel·la, l'any 2015. El gener del 2017 va ser nomenat comissari de l'Any Prudenci i Aurora Bertrana. Entre novembre de 2018 i març de 2019 ha estat assessor en matèria de comunicació i difusió del Departament de Cultura. Ha publicat i traduït una vintena de llibres, de literatura i filosofia, publicats a Catalunya, Espanya, França i Itàlia i ha combinat sempre la seva dedicació acadèmica amb la divulgació cultural.

Premi extraordinari de llicenciatura en Filosofia (UdG), doctor en Filosofia per la Universitat de Girona i professor d'aquesta mateixa universitat des de 2008. Ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació com 'El Punt', 'El País', 'La Vanguardia', 'Diari de Girona', el diari 'Ara' o TV3.

Com a rapsode, Ponsatí-Murlà ha portat a terme lectures maratonianes de L''Odissea' d'Homer sencera (15 hores de durada: Festival Poesia i + de la Fundació Palau i Fabre, 2014; Festival de Poesia de la Mediterrània, 2017) i del poema fonètic 'Ursonate', de Kurt Schwitters arreu dels Països Catalans.

L'any 2009 va realitzar al Festival Música 13, de Camallera, la primera execució en solitari a l'Estat de l'obra per a piano Vexations, d'Erik Satie, de 20 hores de durada ininterrompuda, i ha dirigit musicalment l'espectacle Ballar la Veu, de Perejaume, basat en textos de Jacint Verdaguer, per a dos pianos, quatre pianistes i campana rotatòria (Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles i Fira de la Mediterrània de Manresa, 2011).

Ha traduït al català autors com Michael Nyman, Denis Diderot, Gianni Vattimo, Igor Stravinski, Italo Calvino o Helena Janeczek. El 2011 va fundar Edicions de la Ela Geminada, on ha editat una quarantena de títols tant de literatura com de pensament.