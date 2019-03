La UdG selecciona 12 estudiants que rebran una beca salari de 6.000 euros

La Universitat de Girona (UdG) ja ha anunciat els dotze alumnes de grau seleccionats per rebre una beca salari. La UdG ha rebut un total de 174 sol·licituds per optar a aquesta beca, tot i que només 148 reunien les condicions necessàries. Es tracta d'un tipus d'ajuda que es paga amb fons exclusivament de la universitat i la peculiaritat és que s'ingressen 600 euros al mes a cada alumne, com si fos un salari. L'objectiu és compensar als estudiants amb ingressos baixos amb un sou per tal que no hagin de buscar altres feines per pagar-se la universitat i puguin dedicar-se en exclusiva als estudis. Cada beca consta de 6.000 euros que es reparteix en deu mensualitats, que correspon a la durada del curs universitari.

Les beques salari que ha engegat aquest curs la Universitat de Girona són les primeres ajudes amb fons públics que provenen del mateix centre i que es reparteixen en format de salari de tot l'estat espanyol. En altres centres com la Universitat Pompeu Fabra o la Universitat de Barcelona, hi ha iniciatives similars però les ajudes estan convocades per fundacions o altres entitats.

Tot i que aquest any només s'han donat dotze beques, la voluntat és anar creixent en nombre cada any fins arribar a les 33 ajudes anuals. L'objectiu és que els estudiants estiguin més esgraonats possible i així facilitar que hi hagi més relleu entre alumnes que acaben les carreres i els que comencen a l'hora de rebre aquestes beques.

De totes les sol·licituds rebudes, un 67,2% eren dones, mentre que el 32,7% eren homes. D'altra banda, la majoria dels estudiants que han demanat aquesta beca eren de nacionalitat espanyola (un 86%), un 5% dels estudiants eren de nacionalitat africana i un 3% provenien de Sud-Amèrica. A més, la mitjana d'edat dels sol·licitants és d'entre 21 i 22 anys.

Els estudiants escollits formen part d'estudis molt diversos. L'àmbit sanitari predomina amb la meitat dels estudiants escollits, en què tres alumnes són de Medicina i tres més d'Infermeria. La resta, estudien Administració i Direcció d'Empreses, Pedagogia, doble titulació de Biologia i Biotecnologia, doble titulació de Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració, doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia i doble titulació de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària.

La facultat d'Educació i Psicologia és la que té més alumnes sol·licitants (22,6%) seguit de la Facultat de Ciències (17,4%) i la Facultat de Dret (15,1%). Els ajuts tenen sol·licitants de tots els cursos acadèmics: des de primer (33,72%) i segon (17,44%) fins a tercer (21,51%) i quart (4%). També hi ha sol·licitats de cursos més avançats –cinquè (4%) i sisè (0,5%)–, en els casos de graus més llargs com Arquitectura i Medicina.