La gironina Mariàngela Vilallonga es perfila com a nova Consellera de Cultura

La catedràtica de filologia llatina a la Universitat de Girona, Mariàngela Vilallonga, es perfila com la successora de Laura Borràs al capdavant de la Conslleria de Cultura de la Generalitat. Vilallonga, que des de 2017 és vicepresidenta segona de l'Institut d'Estudis Catalans, institució on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat, està a l'espera només del nomenament oficial per poder ocupar el càrrec.

Nascuda a Girona, Mariàngela Vilallonga va créixer a Llagostera, on va estudiar primària a les carmelites, mentre que posteriorment va estudiar a l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona.

Va començar la carrera de filosofia i Lletres a la Universitat de Girona, i es va llicenciar en filologia Clàssica a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'any 1974 va començar a treballar com a docent al Col·legi Universitari de Girona.

És catedràtica de filologia llatina de la Universitat de Girona i directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, des de la seva creació l'any 2004, i del Grup de Recerca de Patrimoni Literari.

Ha dirigit projectes de recerca sobre les relacions entre els humanistes de la Corona d'Aragó i Europa durant els segles XV i XVI. En aquest àmbit destaquen el llibre La literatura llatina a Catalunya al segle XV, i les seves aportacions sobre el cardenal i bisbe de Girona Joan Margarit i Pau i Jeroni Pau, de qui és especialista.

Coordina el grup de treball Studia Humanitatis, en què participen catorze investigadors d'Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Bèlgica i l'Estat espanyol. Ha creat una biblioteca virtual, accessible a través del web de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, on es poden trobar biografies dels principals humanistes catalans i alguns dels seus textos llatins.