L'Albéniz projecta el film gironí «Sant Martí», que salta de la comicitat a la violència

La pel·lícula Sant Martí, una comèdia negra dels realitzadors gironins David Ruiz i Albert València, viurà avui la seva estrena oficial en sales comercials al cinema Albéniz Plaça de Girona, on es podrà veure fins al 28 de març.

David Ruiz ha assegurat que tant ell com Albert València se senten «molt orgullosos» que una producció de «baix pressupost» pugui «treure el cap en una sala comercial».

Les projeccions continuaran els dies 25, 26 i 27 de març als Ocine de Platja d'Aro i Tarragona, i del 29 de març al 4 d'abril al cinema Las Vegas de Figueres.

Nascut a Figueres, David Ruiz és col·laborador habitual del Diari de Girona sota la firma Callahan Ruiz, i exerceix aquest curs de professor de secundària a Blanes, mentre que Albert València, nascut a Vidreres, fa la mateixa feina a Lloret de Mar.

Han fet societat per codirigir aquesta producció de DDM Visual, que ha superat la vintena de seleccions a festivals nacionals i internacionals, i ha estat mereixedor de dos guardons.

Es tracta d'una producció gironina rodada íntegrament en llengua catalana ambientada en una població rural en decadència, Sant Martí, on es viuran situacions còmiques però no hi faltarà la violència extrema. Un parell d'amics, en Fede i en Rafa, es dirigeixen a un festival de rock que té lloc al mig de les muntanyes. A mig camí recullen la Laia i la Sandra, dues noies que fan autoestop i es dirigeixen al mateix esdeveniment. Una avaria els deixa fora de circulació enmig del no-res i els obliga a buscar ajuda en un poble dels voltants, Sant Martí, de pròspera tradició pagesa però que ha entrat en hores baixes.

Els actors Guillem Fernàndez-Valls, Anna Ferran, Olga Bernardo, David Estany, Raül Tortosa, Paco Moreno, José García, Nanu Ferrari, Víctor Ribas i Joan Massotkleiner protagonitzen el film.