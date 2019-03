La UdG retira de la seva web el llaç groc i el lema "Llibertat presos polítics"

La Universitat de Girona ha eliminat de la seva web el llaç groc i el lema "Llibertat presos polítics". El missatge i el llaç van ser aprovats en un claustre de la universitat quan encara era rector Sergi Bonet. La decisió, que no s'ha comunicat públicament, arriba després que la Junta Electoral Central hagi requerit a Generalitat i ajuntaments a retirar llaços i pancartes dels edificis públics. Diversos membres de la comunitat universitària gironina s'han mostrat crítics amb la retirada del llaç i el lema de la pàgina de la UdG.





Perquè la @univgirona ha tret el llaç groc de la seva plana web? Ha rebut requeriment? I si l'ha rebut, de qui? @RectorUdG — JColprim (@JColprim) 22 de marzo de 2019

Com era allò que deia el @RectorUdG? Ah sí: "La @univgirona és un refugi. És un refugi de les idees. De totes les idees. I és un refugi de l'esperit crític." https://t.co/fDQcmPSzl1 — Ricard Rigall ? (@ricardrigall) 22 de marzo de 2019

L'octubre de l'any passat, la regira del PP a l' ajuntament de Girona , Concepció Veray, va denunciar que el rector de la Universitat de Girona "no manté la neutralitat i polititza i usa la universitat per promocionar el separatisme". Li recordava que a la web de la UdG hi apareixia un llaç groc amb el lema "Llibertat presos polítics". Un dels vicerectors de la UdG va replicar a Veray que el llaç groc "va ser aprovat en un Claustre de la UdG, abans que aquest rector tingués la responsabilitat de govern de la Universitat".Encara abans, el desembre de 2017, la Junta Electoral va obligar a reitrar el llaç groc que hi havia penjat a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG), després d'haver rebut una. El partit va argumentar que el llaç, situat a l'entrada de la facultat, infringia les normes de d'imparcialitat, ja que era "una clara referència a determinada ideologia política".