Eros Ramazzotti, al Festival de Cap Roig

El Festival de Cap Roig ha anunciat una nova incorporació al cartell amb l'artista italià Eros Ramazzotti que actuarà el 13 d'agost a Calella de Palafrugell.

L'artista italià, que ha venut 65 milions de discos, torna als escenaris amb la seva gira mundial Vita Ce N'È que li està portant a visitar els recintes més importants dels cinc continents.



Després del llançament del nou àlbum el passat mes de novembre, Eros Ramazzotti torna amb un gran concert, amb l'esperança d'una bona vida com a tema central, per celebrar els 35 anys de la seva carrera. Un ampli repertori, des dels grans èxits de la història de Ramazzotti La Cosa Més bella, Fuego en el Fuego, Nada sin ti..., fins a les cançons de la producció discogràfica més recent en què ha col·laborat amb Luis Fonsi en el tema de Por las Calles de las Canciones, i amb Alessia Cara, en Vale por Siempre. A Eros Ramazzotti l'acompanyen a l'escenari vuit músics excepcionals i dues coristes per a una producció internacional.

Les entrades per a aquest nou concert es posaran a la venda a partir de demà a les deu del matí des del web del festival.



A data d'avui el festival confirma la venda ja de més de 21.000 entrades sumant les vendes dels diferents espectacles que inclou el soldout d'Aitana (18 agost).



Quedant quatre mesos per a la inauguració del Festival de Cap Roig, cal destacar que queden les últimes entrades per als concerts de Sting (19 jul), Diana Krall (20 juliol), Sílvia Pérez Cruz (21 jul), Luis Fonsi (31 jul) , Jaime Cullum (2 agost), David Bisbal (agost 14) i Morat (16 agost).