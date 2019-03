José Luís Pascual inaugura «30 anys d'escultura» a cel obert a Platja d'Aro

L'escultor José Luis Pascual va inaugurar dissabte l'exposició d'escultura de gran format a cel obert 30 anys d'escultura al parc dels Estanys de Platja d'Aro i va conduir una visita guiada per al públic assistent, entre qui hi havia representants del consistori local, artistes i seguidors del món de l'art. La mostra estarà vigent fins al 28 de juliol i es pot visitar lliurement coincidint amb l'horari d'obertura el parc.

L'escultor ha presentat 19 escultures de gran format amb peces elaborades amb diversos materials com a mitjà d'expressió, sobretot ferro i acer corten. Es tracta de la primera exposició de l'any al parc, i ha esdevingut l'estrena del cicle anual d'exposicions al municipi organitzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, que s'estén també al Castell de Benedormiens de Castell d'Aro i a la Masia Bas de Platja d'Aro.

30 anys d'escultura de José Luis Pascual és l'onzena mostra consecutiva al parc i ha donat continuïtat al projecte iniciat l'any 2014 per l'Ajuntament d'eixamplar els espais expositius municipals més enllà de Castell d'Aro amb l'objectiu d'apropar-los a un públic més ampli. Segons els organitzadors, «aquest parc urbà s'ha consolidat com a escenari expositiu a l'aire lliure. És un espai d'atractiu ciutadà, turístic i naturalista, compatible amb la visita pedagògica i la diversitat biològica -cicle de l'aigua, vegetació i punt de migració d'aus- que recupera els hàbitats i els ambients originals de la zona».

Al parc dels Estanys prèviament hi han exposat altres artistes de renom, especialment de les comarques gironines, com és el cas d'Emili Armengol, Jaume Roser, Medina-Campeny, Bonaventura Ansón, Josep Canals, Rosa Serra, Alberto Gómez Ascaso, Pedro Jordán, Clemente Ochoa i Manel Àlvarez. De cadascun d'ells en resta com a testimoni permanent una peça instal·lada al parc, com a part del Fons Municipal d'Art i com a complement de les mostres temporals.



L'Empordà, clau en la seva obra

José Luis Pascual va finalitzar els estudis d'arquitectura a l'Escola Superior d'Arquitectura l'any 1970, però va decidir no exercir la professió per dedicar-se a la pràctica de l'art. El seu món artístic està poblat de temes que es repeteixen i conjuguen: l'Empordà, els xiprers, la lluna, la dona i els animals. De totes maneres, la seva obra també tracta sovint els temes d'actualitat que emplenen les portades diàriament com, per exemple, les injustícies, els problemes transfronterers o els conflictes violents.

Avalen la seva trajectòria més d'un centenar d'exposicions individuals tant nacionals com internacionals, i les seves obres col·lectives. Pascual ha tingut estudi a Barcelona, Eivissa, Centelles i ara, a Saus-Camallera, on també dirigeix l'espai cultural KM7.

Als seus inicis predominaven la pintura i el dibuix, però ja a la seva primera exposició, l'any 1965, va afegir a l'espai alguna peça escultòrica. En el món de l'escultura, va començar treballant fusta i elements acoblats; més tard, el cartó i, finalment, el ferro. El consistori ha destacat que la característica principal de la seva obra és «el treball sobre el pla, dibuixat, tallat i, en última instància, doblegat».