Oques Grasses farà el concert sorpresa que inaugurarà el Festival Strenes

Oques Grasses és el grup que farà el concert sorpresa que inaugurarà la nova edició del festival Strenes de Girona. Serà el 30 de març a les sis de la tarda al terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra. Fa uns dies, el festival va donar algunes pistes sobre el nom del grup. Després d'un any i mig de silenci i sense pujar a un escenari, Oques Grasses interpretarà per primer cop les cançons del seu quart disc, 'Fans del Sol', amb temes com 'Torno a ser jo', 'In The Night' o 'Sta guai'.

Oques Grasses se sumarà al grup de bandes que han actuat al Terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra de Girona, un espai ja icònic del certamen. Els primers en fer-ho van ser Sopa de Cabra i després els van seguir Love of Lesbian i Txarango en les següents edicions. L'any passat el concert inaugural havia d'anar a càrrec d'Els Catarres però es va suspendre per l'empresonament dels líders independentistes.

Amb el concert inaugural d'Oques Grasses arranca un mes de concerts que convertirà Girona en la capital de les estrenes a diferents espais de la ciutat. Entre els grups que hi actuaran hi ha Macaco, Mishima, Pedro Guerra, Doctor Prats, Buhos, l'artista israeliana Noah, Lax'n'Busto amb Pemi Fortuny, el cantant Alfred García, Els Catarres, la canària Rosana i l'Elèctrica Dharma, entre d'altres. S'han programat una quarantena d'actuacions i enguany s'incorpora la pujada de Sant Domènec com a nou escenari. En l'última edició, hi van haver més de 32.000 espectadors.