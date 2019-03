La banyolina Claudia Cedó triomfa als Premis de la Crítica d'Arts Escèniques

Els XXI Premis de la Crítica d'Arts Escèniques van reconèxier dilluns com a millor espectacle l'obra 'Una gossa en un descampat', una producció de la Sala Beckett i el Festival Grec de Barcelona 2018. El muntatge s'ha endut també el guardó en la categoria de text, per Clàudia Cedó, i d'actriu, 'ex aequo' per a Vicky Luengo i Maria Rodríguez.

L'altre espectacle destacat de la gala, que s'ha celebrat al Teatre Poliorama, ha estat 'Els Jocs Florals de Canprosa' del TNC, que ha rebut els premis a la direcció, per Jordi Prat i Coll, al vestuari, per Montse Amenós i a l'actriu de musical, per Anna Moliner.

'El temps que estiguem junts' del Teatre Lliure s'ha endut també tres guardons. Per la seva banda, Pere Arquillué ha recollit el premi a millor actor principal i Albert Salazar com a actor revelació.

Els guardons, que atorga l'Associació per a la Promoció de les Arts Escèniques Recomana, han reconegut amb el premi especial a Ángel Pavlovsky, com a referent de llibertat i transgressió artística a la Barcelona de la transició.

"M'ha caigut en el moment adequat. De vegades el premi arriba quan el homenatjat ja és una caricatura de si mateix. No és el meu cas. O quan està una mica 'pa'llá'. És el meu cas", va dir l'actor entre les rialles del públic. Pavlovsky celebra que malgrat no haver rebut ni una subvenció, va poder "tirar endavant" com a artista independent.

A l'inici de la gala al Teatre Poliorama es va projectar un llaç groc a l'escenari i els presentadors, Toni Puntí i Anna Pérez Pagès, han fet referència a la situació d'excepcionalitat en la qual se celebren els premis, tal i com van fer notar en la gala de l'any passat. "No oblidem",va dir la conductora.

Dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), 'La importància de ser Frank' i 'Els Jocs Florals de Canprosa', són les obres que partien amb més nominacions als Premis de la Crítica, amb sis cada una.

La primera s'ha endut finalment un guardó en la categoria de música original o adaptada per Paula Jornet, i la segona ha confirmat els bons presagis amb tres premis entre ells els de més pes, el de direcció per a Jordi Prat i Coll. El director va rebre aquest mes de febrer el Premi Ciutat de Barcelona per la direcció del clàssic de Santiago Rusiñol. "Fer clàssics no ens ha de fer tanta vergonya", ha reivindicat Prat i Coll.

L'obra no s'ha endut, però, el premi a millor musical, que ha estat per 'Fun Home', de Not Day But Today, que s'ha imposat també a 'La jaula de las locas'. El musical que ha omplert el teatre Tívoli ha estat reconegut en la categoria d'actor de musical, que ha estat per Àngel Llàcer. "L'Àngel diu que un premi atorgat pels crítics no li fa il·lusió. A mi sí", ha dit Iván Lavanda, que ha recollit el premi en nom de Llàcer, amb el qual compartia també nominació.

Pere Arquillué s'ha imposat als actors Luis Bermejo i David Verdaguer per la seva interpretació a 'Àngels a Amèrica', que li ha valgut el premi a millor actor, i Albert Salazar s'ha erigit com a actor revelació per A.KA. (Also Known As), espectacle nascut a la Sala Flyhard.

La banyolina Clàudia Cedó, premiada com a millor text, va agrair a la sala Beckett la possibilitat d'escriure una obra en què expressava la seva experiència en haver perdut un fill abans de néixer. "Hem de lluitar perquè el dol perinatal sigui reconegut", va dir Cedó.

El premi crítica jove ha estat per 'El temps que estiguem junts' del Teatre Lliure, que s'ha endut també els reconeixements de millor actor de repartiment en categoria femenina i masculina, per Júlia Truyol i Quim Àvila.

En la categoria de teatre de carrer s'ha imposat l'obra '#moneyforfree' de John Fisherman i en dansa 'Set of Sets' de Guy Nader i Maria Campos. Alba Barral per 'Closer' i Pol Jiméne per 'La oscilante' han estat els ballarins premiats. En teatre familiar l'espectacle guanyador ha estat 'Laika' de Xirriquiteula Teatre.

El premi a l'adaptació i dramatúrgia ha estat per Joan Yago per 'Sis personatges – Homenatge a Tomás Giner' i la família Pla ha recollit el premi per 'Travy', del Teatre Lliure, com a millor espectacle de petit format.



Mencions especials



S'ha reconegut Arola Editors amb el premi Gonzalo Pérez de Olaguer per la contribució a l'edició de textos teatrals catalans contemporanis durant vint anys, i han rebut també mencions especials la sala Àtrium, Explica Dansa, Estudi Maio i la companyia Adhok. "Institucions, polítics, no ens abandoneu. Sols no podem", ha dit la directora artística de la Sala Atrium, Patrícia Mendoza, en rebre el premi.

De les 12 propostes de la sala aquest 2018, 9 han estat dirigides per dones, com a mostra de la perspectiva de gènere reconeguda per la crítica.