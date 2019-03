Els zombis s'apoderen del nou videoclip del grup de música gironí Morphium

El grup gironí Morphium torna a sorprendre amb una superproducció audiovisual que ha estat considerada entre els millors videoclips fets a Catalunya d'aquest any.

Morphium és un dels grups més internacionals de Catalunya. Ha actuat a la Xina, Rússia, Mèxic, Estònia, Letònia i molts altres països interpretant el seu carismàtic so metàl·lic, melòdic i contundent.

Els zombis s'apoderen del nou vídeo de la formació, capitanejada pel carismàtic Alex Bace. El vídeo porta per títol "Everybody is Dead In This House" i s'ha rodat a l'antic sanatori de Terrassa (també anomenat hospital del Tòrax). La peça està dirigida per Alex Bace i Ibon Antuñano.

La cançó d'aquest single ha estat produïda pel Basc Eugenio Fresco, mesclada per Marco Barusso a Itàlia i masteritzada per Jens Bogren a Suïssa.