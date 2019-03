El festival MOT 2019 arrenca a Olot amb el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines»

A partir d'avui i fins dissabte a la nit, passaran per Olot personalitats internacionals de la literatura com Mazen Maarouf, Marcello Fois, Michela Murgia, Andrea Marcolongo i Mircea Cartarescu, a més de la nova consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

La sisena edició del MOT, Festival de Literatura Girona-Olot, s'estrena avui amb la Mediterrània com a fil conductor.

Sota el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines», el festival ha convidat prop de quaranta autors de les quatre ribes per parlar d'aquesta mar com a pont que comunica llengües, religions, coneixements i persones.

El festival es fa fins al 31 de març a la capital garrotxina (diumenge hi ha l'obra de teatre Troia), i del 4 al 6 d'abril a Girona.

Manuel Forcano, poeta i traductor, n'és el comissari, i potser per aquesta raó aquest any hi ha en el programa un més elevat nombre de poetes i traductors.

Mariàngela Vilallonga, que va ser inclosa al programa molt abans de ser nomenada consellera de Cultura, ha confirmat la seva participació dissabte com a experta en literatura clàssica a la conversa Nosaltres, els mites, conjuntament amb la italiana Andrea Marcolongo, a les 18 hores a la sala El Torín. De fet, El Torín acollirà tots els actes cada vespre a partir de les 18 hores, excepte el VER-MOT de dissabte a les 12 hores al bar Líquid, en una sessió dedicada a la poesia andalusina en català, amb Josep Piera, Manuel Forcano, Margarida Castells i Jaume Pont.

Aquesta arrencada del MOT a Olot coincideix amb la publicació de novetats editorials de tres dels escriptors programats. Michela Murgia, de Sardenya, està a punt de veure publicat el seu llibre Instruccions per a convertir-se en feixista, que tindrà també versió espanyola. L'escriptora participarà divendres a la conversa Sardenya, entre tradició i modernitat, amb Joan-Elies Adell.

Mazen Maarouf (Beirut, 1978), que té a punt Acudits per a milicians, participarà divendres a la conversa Obrir els ulls a la Mediterrània, al costat de l'escriptora barcelonina Míriam Cano.

Finalment, la italiana Andrea Marcolongo publica precisament avui La medida de los Héroes.

Sens dubte, una de les presències destacades a Olot és la del romanès Mircea Cartarescu, que converdarà amb Xavier Montoliu sobre Un far a la riba nord, dissabte a les 8 del vespre. A la tercera va la vençuda, ja que Cartarescu va haver de cancel·lar en dues ocasions la seva participació al MOT.

Per a la jornada inaugural d'avui hi ha prevista la presència de Josep Piera i Adrià Pujol, que parlaran amb Cristina Masanés dels paisatges mitificats del Mediterrani i del que significa «ser mediterrani» (a les 18 h), mentre que Marcello Fois i Daniel Álvarez Prendes abordaran les llegendes populars sardes i la història de l'illa com a font d'inspiració dins del marc mediterrani (a les 20 h).

Demà divendres hi haurà, a més dels ja esmentats, la presència de Maria Belmonte i Susanna Rafart amb David Guzman.

La setmana vinent, el MOT 2019 seguirà amb el seu programa d'activitats literàries del 4 al 6 d'abril a Girona.