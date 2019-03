Rosalía publica el seu nou single 'Con altura' amb J Balvin i El Guincho

La cantant Rosalía ha publicat aquest dijous el nou single 'Con altura' amb l'artista de 'reggaeton' J Balvin i amb el músic canari El Guincho, una cançó que té, precisament, un estil de 'reggaeton'.

No és la primera vegada que Rosalía i J Balvin col·laboren junts, ja ho van fer amb la cançó 'Brillo', els dos artistes són els caps de cartell d'aquesta edició del Primavera Sound. El single es publica després que a principis de novembre de l'any passat, Rosalía publiqués el seu segon àlbum, 'El Mal Querer' (Sony Music) formada per 11 cançons i que narra la història d'un "amor tòxic" i les diferents etapes, de llums i ombres, que travessa el personatge protagonista. El vídeo de la cançó està dirigit per Director X, director de videoclips de Rihanna, Drake, Jay Z o Kanye West.

'El Mal Querer Tour' començarà a Llatinoamèrica, al Lollapalooza de Buenos Aires, i segueix a Coachella (Califòrnia) i ciutats com Los Ángeles, Nova York i Toronto. També actuaran a festivals como el Primavera Sound (Barcelona) o el BBK Live (Bilbao) i a Europa passaran per Dinamarca, Portugal, Bèlgica i França, entre altres ciutats.