El Festival Strenes ha venut més del 60% d'entrades en la majoria de concerts

El Festival Strenes de Girona ha venut el 60% de les entrades en la gran majoria de concerts programats. Això fa que des de la direcció considerin que es tracta de "la millor arrencada" en els set anys d'història del festival. El director de l'Strenes, Xavi Pascual, reconeix que estan "molt satisfets" amb aquesta dada i posa en valor la qualitat dels artistes d'aquesta edició. Aquest any passaran per Girona Eagle Eye Cherry, Macaco, Mishima, Pedro Guerra, Doctor Prats, Buhos, l'artista israeliana Noah, Lax'n'Busto amb Pemi Fortuny, el cantant Alfred García, Els Catarres, la canària Rosana i l'Elèctrica Dharma, entre d'altres. Alguns d'aquests concerts, de fet, ja han venut totes les entrades. El concert més multitudinari, com és habitual, serà el que es farà al terrat de l'Oficina de Turisme a càrrec d'Oques Grasses i que omplirà de gent el Pont de Pedra.