La Fundació Lluís Coromina de Banyoles desembarca amb un centre a Barcelona

La Fundació Lluís Coromina, amb seu a Banyoles, aterrarà el proper dimarts a Barcelona amb l'obertura d'un nou centre multidisciplinar que vol hibridar la funció expositiva i de cotreball ( coworking) cultural i social.

L'espai portarà el nom d'Isern Dalmau en reconeixement a l'avi de l'impulsor i president de la fundació, Lluís Coromina.

Eusebi Isern i Dalmau (Banyoles 1896-Barcelona 1981) coetani i amic de Carles Rahola i Josep Pla, va ser un prohom de la cultura catalana, poeta i prosista literari, advocat i dinamitzador cultural que va presidir l'Ateneu Empordanès de Barcelona. El nou espai, ubicat al carrer Mallorca número 305, s'obrirà amb l'exposició Mites i Màscares. Una visió de l'univers creatiu d'Albert Serra, un treball fotogràfic de Román Yñán que prové d'una beca de la fundació al Festival Panoràmic de Granollers.

Aquesta exposició complementa la que s'està duent a terme a la Fundació Antoni Tàpies.

Així mateix, el proper 2 d'abril, coincidint amb el dia Internacional de l'Autisme, la fundació Lluís Coromina presentarà la propera exposició que es farà a l'espai de Barcelona, Disseny Social, d'André Ricard, amb la participació de la Fundació Mas Casadevall i amb la col·laboració del dissenyador banyolí Andreu Carulla.

La Fundació Lluís Coromina està activa des del 2007 impulsant multitud de projectes en l'àmbit de les arts, de l'atenció a les persones, de la preservació de la natura i de l'entorn paisatgístic, i dona suport a diferents artistes i col·lectius com ara la Fundació Mas Casadevall i la Fundació Estany que treballen amb persones amb altres capacitats.

La Fundació, a part del nou centre barceloní, té tres seus: l'Espai Eat Art, especialitzada en temes d'art i alimentació des de una vessant multidisciplinar, on han exposat autors com ara els germans Roca, Ferran Adrià, Andreu Carulla, Rosalía Banet, Francesc Guillamet, Tino Soriano i altres.

El Puntal Lab, un dels centres neuràlgics de la fundació, es constitueix com a laboratori creatiu on hi ha allotjada la productora Andergraun Films –Albert Serra–, les teatrals Cor de Teatre i Eironea – Joan Solana–, la productora Alter Sinergies –Festival Aphònica– o dels músics performers Cabosanroque, entre d'altres.

La Perpinyana actua com a centre d'acollida animal i col·labora amb la Fundació Mona i l'Associació Protectora Ave Fénix.

El proper 9 d'abril, l'espai Eat Art, ubicat a la plaça Major de Banyoles, inaugura l'exposició La Mona Mona amb la col·laboració de la Fundació Mona, el Celler de Can Roca, Francesc Guillamet i Salvador Garcia-Arbós.

Un altre dels plats forts per aquest 2019 serà una exposició de Marcel·lí Antúnez, un doble projecte que es farà a Banyoles i Barcelona conjuntament amb el Festival Temporada Alta.