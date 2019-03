Toni Albà i el trio format per Barragan, Jaimito i Marianico el Corto, inauguren el primer Girona Comedy Festival

L'actor de Vilanova i la Geltrú Toni Albà serà l'encarregat d'inaugurar aquest dissabte la primera edició del Girona Comedy Festival, que se celebra fins el proper 22 d'abril, a la Cúpula de les Arts. L'humorista català presenta el seu nou espectacle 'L'audiència i-real', on interpreta l'anterior rei d'Espanya Joan Carles durant una roda de premsa. Diumenge serà el torn del trio format per Barragan, Jaimito i Marianico el Corto. Altres actors que passaran per l'escenari de la Cúpula de les Arts, instal·lada a la Carretera de Barcelona són Edu Soto, JJ Vaquero, El Sevilla o Luis Pedrahita, que serà l'encarregat de tancar aquesta primera edició del 'Girona Comedy Festival' el dilluns 22 d'abril.