El sol dels Oques Grasses inaugura el Festival Strenes de Girona

El sol dels Oques Grasses va il·luminar ahir el cor de la capital gironina en caure el capvespre. La formació osonenca va pujar ahir a les sis de la tarda a dalt d'un escenari improvisat sobre el terrat de l'Oficina de Turisme, molt proper del Pont de Pedra, amb una missió: inaugurar el Festival Strenes de Girona que enguany està vivint «la millor arrancada» dels seus set anys de trajectòria que aplega una gran varietat d'artistes d'arreu durant el mes d'abril, amb el 60% d'entrades venudes de la majoria de concerts. Un total de 35 artistes i grups presents en el panorama musical del moment aniran pujant a espais emblemàtics de la ciutat, com ara l'Auditori, la Mirona, els Jardins de la Mercè, o espais exteriors com poden ser la Catedral o la plaça Sant Fèlix amb la finalitat d'aportar ritme, música i vida coincidint amb l'arribada de la primavera. Els encarregats de donar la benvinguda al festival van ser els Fans del sol, nom que rep el nou disc del grup.

Una gran esfera al darrere dels Oques es va anar il·luminant progressivament mentre els músics enfilaven el repertori integrat per 15 temes, la majoria procedents del quart àlbum tot i que també van escollir alguna cançó clàssica que defineix molt bé l'essència de la banda. Com a preludi, el director del festival, Xavi Pasqual, va subratllar que el concert ha de servir també com a «altaveu» per denunciar la situació política que està vivint Catalunya. Al seu costat hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas que, per la seva banda, va ressaltar que «avui Girona és capital de la primavera musical a Catalunya, avui comencem Strenes», després que l'any passat s'anul·lés el concert inaugural amb motiu de l'empresonament dels polítics independentistes. Amb la frase «no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt», els set membres del grup van animar els 8.000 espectadors, segons l'organització, perquè tot fluís i gaudissin d'una hora i mitja de concert. Gran part de l'essència del grup català rau en els missatges que desprenen les cançons, molts dels quals posen en evidència situacions o emocions de la vida mateixa de forma poètica. Algunes frases que desprenen aquesta voluntat de reflexionar sobre el sentit de la vida són «que sobren armes i falten gronxadors, falten gronxadors, porta gronxadors» o bé «la teva sort és creure en tu, i en tu i en tu». Lletres senzilles que concentren dubtes, pors, ganes de menjar-nos el món o crítiques cap a modes actuals, com ara l'obsessió per agradar a través de les xarxes socials, tal com diu la frase: «Me la suda que tinguis més likes i que et tiris fotos a llocs cars, m'agrada quan brilles, quan ets de veritat[...]».

A banda de nous hits com ara «Escopinya», «Cançó de l'aire» o «John Brown», els milers d'espectadors van poder reviure temes d'altres edicions, com ara «Sexy», «Amiga de ningú» o la clàssica «Passos importants» de l'any 2012, que amb la frase «els passos importants se solen fer sense roba», el públic va desprendre's d'alguna peça i la va començar a moure a l'aire. Cap al final del xou, malgrat que la gent va aclamar en nombroses ocasions escoltar i cantar el tradicional «Cul», els artistes van decidir cloure l'espectacle amb dos dels temes nous, «Torno a ser jo» i «Deixa», aquest últim acompanyat de les llums dels mòbils dels espectadors movent-se al ritme lent de la melodia. La següent cita de l'Strenes anirà de la mà del cantant Eagle-Eye Cherry el dissabte de la setmana vinent al Teatre Municipal de Girona.