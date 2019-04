Beat Poetry, 4 GAMI i Beat Voices se sumen a Six Appeal a l'A Cappella Festival

La veu lliga amb la flor al Girona A Capella Festival, el cicle de concerts de cant coral que se celebrarà de l'11 al 19 de maig, coincidint amb Temps de Flors, i que sumarà grups internacionals com els australians Beat Poetry Club o els britànics Vadé als ja anunciats Six Appeal, una formació nordamericana de primer nivell que visita per primera vegada Catalunya i que oferirà un taller a l'Espai Marfà sobre tècniques i secrets del gènere.

Tots els concerts es faran a la tarda a les 19 hores a la plaça de la Independència i seran gratuïts, excepte els esmentats Six Appeal, que actuaran l'11 de maig a l'Auditori de Girona, i els catalans Beat Voices, que actuaran el 17 de maig a la Casa de Cultura amb les entrades a 3 euros.

El festival combina les veus internacionals amb formacions locals emergents com els bisbalencs Yes The Music! (13 de maig), formats precisament en un taller de la primera edició de l'A Cappella, o els 4GAMI (16 de maig), que es van conèixer al Conservatori Isaac Albéniz de Girona i han participat a la 4a edició del concurs "Oh Happy Day" de TV3.

La programació completa, presentada ahir a l'Ajuntament de Girona, inclou també l'espectacle de Supervoices, de les Illes Balears (14 de maig), guanyadors del concurs de TV "AcapelA" a Movistar+, i són considerats el millor grup de pop-rock a cappella de l'estat espanyol.

Els catalans Maimons (15 de maig) estan vinculats a l'Aula Tradi de Salt, mentre que Cromâtics (17 de maig), també catalans, van néixer el 2016 al Conservatori Municipal de Manresa.

Encara hi haurà un altre conegut grup català, In crescendo (18 de maig), guanyadors de la segona edició de l'"Oh Happy Day", i una multipremiada formació de beatbox francesa, Berywam (19 de maig), actuals campions del món (2018).

Aquests espectacles cada dia volen oferir un complement al visitant de Temps de Flors quan cau la tarda amb un espectacle a l'aire lliure a la plaça de la independència.

Pau Marquès, director del festival, calcula que entre onze i dotze mil persones assisteixen de públic als concerts, sumant els gratuïts i els de pagament.

A la presentació, Marquès ha afirmat que aquesta és una programació "de primer nivell" i ha excusat el Cor de la UdG, convidat de cada any, perquè es troba en fase de renovació. També va declarar la intenció de futur d'estendre el festival més enllà dels dies de Temps de Flors i fer actes als barris de la ciutat, a més d'implicar les escoles.

L'alcaldessa Marta Madrenas va recollir la proposta i va dir que "la música sempre ajuda a potenciar les emocions", fins i tot en uns dies ja de per si emocionants com Temps de Flors.

També va participar a l'acte M. Àngels Planas, en representació de la Diputació de Girona.