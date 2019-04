La Casa de Cultura reivindica Valentí Fargnoli i descobreix la seva faceta com a retratista

La Casa de Cultura de Girona reivindica un dels fotògrafs "cabdals" de les comarques gironines de principis de segle XX amb una exposició que repassa l'art de Valentí Fargnoli. La mostra aplega una norantena de fotografies del fons de l'autor que es conserva al centre de la imatge de la Diputació de Girona, Inspai, en el suport original en vidre, cosa que permet reproduir unes fotografies de gran qualitat i amb tot luxe de detalls. L'exposició 'Valentí Fargnoli. El paisatge revelat' dona el tret de sortida a un seguit d'activitats per commemorar el 75è aniversari de la seva mort. La comissària tècnica de l'any Fargnoli, Àngels Miralles, destaca que la mostra servirà per descobrir la faceta del fotògraf menys coneguda per al gran públic, la de retratista.

Valentí Fargnoli (Barcelona 1885-Girona 1944) va ser un dels fotògrafs més importants de la primera meitat del segle XX. La seva obra s'ha convertit en un valuós testimoni documental de la gent, dels pobles i dels paratges de les comarques gironines a principis del segle passat, abans del 'boom' turístic.

A diferència d'altres fotògrafs coetanis que tenien un estudi físic, Fargnoli va ser una "fotògraf ambulant" que venia la seva obra a diferents punts de les comarques gironines, com a la farmàcia Pérez Xifra de Girona, a Begur o a Maçanet de la Selva. "La seva principal font d'ingressos eren les postals turístiques de paisatges", ha explicat la comissària tècnica de l'any Fargnoli, Àngels Miralles.

Però, més enllà d'aquestes imatges de paisatges que bona part dels gironins conserven a la retina, Fargnoli era retratista. L'exposició 'Valentí Fargnoli. El paisatge revelat', que es podrà veure del 2 d'abril del 25 de maig a la Casa de Cultura, posa el focus en aquesta faceta menys coneguda del fotògraf.

Alguns d'aquests retrats, fets per encàrrec, formen part de les herències de les famílies que els hi havien encarregat però n'hi ha d'altres que va conservar en el seu arxiu personal.

"Una de les facetes que probablement sorprendrà al visitant és la quantitat de retrats que conté l'exposició perquè, si bé és habitual veure imatges dels seus paisatges, sobretot de la Costa Brava, no és tant freqüent conèixer-li els retrats", detalla Miralles que afegeix que, tot això, Fargnoli en va fer "moltíssims" i alguns es converteixen en un "testimoni impagable" de la vida durant les primeres dècades del segle XX a les comarques gironines.

Entre les instantànies hi ha, per exemple, una imatge de dones i nenes rentant roba a un safareig de Torroella de Montgrí, pagesos garbellant el blat o treballadors en una pedrera de Girona. "Hi ha moltes imatges d'oficis perquè Fargnoli sentia empatia amb aquests obrers", subratllat Miralles.

L'Inspai compta amb un fons d'unes 1.600 fotografies de Fargnoli de les quals 834 són plaques de vidre. El fotògraf va tenir aquest relat visual de la vida quotidiana del territori i, després, les va conservar Sebastià Martí Roura, també fotògraf, que havia estat l'ajudant de Valentí Fargnoli. El seu fill el va cedir a l'Inspai l'any 2011.



Tractament de la imatge

Les plaques de vidre són autèntiques peces de museu i la informació que contenen és molt valuosa des del punt de vista patrimonial, tècnic, històric, informatiu, estètic, documental i artístic. El tractament tècnic que s'ha dut a terme des que el fons va ingressar a Inspai, ha consistit en la neteja i la restauració dels suports antics, de les plaques; la instal·lació en fundes i capses de conservació especials; la digitalització i la descripció de totes les imatges; en definitiva, la conservació i la preparació per fer-ne difusió.

Miralles ha ressaltat la feina que el dissenyador de l'exposició, Josep Maria Oliveras, ha fet en el tractament de les plaques per digitalitzar-les i extreure'n instantànies amb una gran definició. "Tota la feina de conservació i cura de la imatge ha permès que puguem veure aquestes fotografies amb una qualitat extraordinària, és la mirada d'un fotògraf sobre un altre fotògraf", exposa la comissària.



Any Fargnoli

L'exposició 'Valentí Fargnoli. El paisatge revelat' dona el tret de sortida al programa commemoratiu de l'any Fargnoli. Altres accions del programa són la publicació del desè volum de la col·lecció editada per Inspai 'Quaderns de Fotografia', que es titula 'Valentí Fargnoli. Una memòria persistent'. Aquesta col·lecció de llibres té per objectiu reivindicar l'obra dels fotògrafs que han fet donació dels seus fons fotogràfics a la Diputació de Girona.

El desè volum, dedicat a Valentí Fargnoli, es publicarà aquest 2019 i contindrà una selecció de textos d'autors que, amb una òptica contemporània i des de disciplines tan diverses com la història de l'art, l'arquitectura, la literatura o la història de la fotografia, oferiran una imatge coral i polièdrica de la figura de Fargnoli. Alguns d'aquests autors són Marta Grassot, Sílvia Musquera, Mariona Seguranyes o Eva Vázquez.