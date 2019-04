El grup La Casa Azul inaugurarà el White Summer Costa Brava

El festival White Summer Costa Brava celebrarà aquest any la seva vuitena edició a la masia del Mas Gelabert a Pals del 3 al 25 d'agost. Un concert del grup de música La Casa Azul donarà el tret de sortida a aquest esdeveniment que, segons els organitzadors, va reunir 140.000 persones l'any passat.





tornaran a ser els protatagonistes del White Summer, que enguany es presenta sota el lema «Oh my light, Oh my night».Els organitzadors asseguren que «reforçaran la seva proposta cultural transversal», potenciant la programació musical, la gastronomia i l'art amb dos conceptes diferenciats:, destinat a les, i, pensat perquè els visitants es quedin ai afins que s'acabi l'última cançó.La Casa Azul de Guille Milkyway serà el primer grup en trepitjar l'escenari del festival amb el seu nou àlbum La gran esfera. Des d'avui, el públic ja es pot inscriure en la prevenda d'entrades per a aquest esdeveniment.