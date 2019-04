El mític David Pastilles torna a la Sala del Cel de Girona

A finals dels anys 80 i a principis dels 90, la música makina era la reina en moltes sales de ball de casa nostra. Un dels DJ que va destacar en aquell panorama va ser David Álvarez Tudela (Girona, 1973), conegut com a David Pastilles o DJ Pastis. Al costat de David Buenri, van formar una de les parelles artístiques que van arrassar en discoteques com Pont Aeri (Terrassa) o XQue (Palafrugell). Però els inicis professionals de DJ Pastis es troben a la Sala del Cel de Girona, on tornarà a punxar el proper sis d'abril.



Ho explica ell mateix en un vídeo que ha compartit a les xarxes socials.







A la Sala del Cel, en David Pastilles va tenir la primera oportunitat de posar-se darrere la cabina i començar a fer les seves primeres mescles. Client habitual i animador de les festes de la discoteca de Pedret, un dia a David Tudela li van oferir l'oportunitat de ser el protagonista de la música que sonava. Va ser l'inici d'una carrera meteòrica que el va situar al cim d'un moviment que cada cada cap de setmana portava milers de persones als temples de la música de ball.



Ell mateix explica que va ser una vida d'excessos. El consum de drogues el va portar a una situació insostenible. Fa dos anys, es va viralitzar un vídeo al costat del seu amic Nando Disxkontrol, on explicava que entrava en un centre de desintoxicació per deixar les drogues. Pesava menys de cinquanta quilos i presentava un estat físic molt dolent. Però el procés de desintoxicació va funcionar i DJ Pastis ha refet la seva vida, com acostuma a mostrar a través del seu canal d'Instagram.