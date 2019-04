Troben els fonaments d'un absis semicircular a l'ermita de Santa Maria de Palau

Els primers treballs de les excavacions a l'ermita de Santa Maria de Palau, a Torroella de Montgrí, han permès descobrir els fonaments d'un absis semicircular, que podria ser del segle XI. Els estudis previs a la primera part de l'excavació ja indicaven aquesta possibilitat, perquè l'estructura interior deixava entreveure aquest absis abans que el temple fos reformat al segle XIII. En aquesta actuació, es va enderrocar l'absis i es va substituir per una capçalera recta, que s'ha mantingut fins ara.

El canvi d'absis correspon a una nova corrent del moviment romànic. Si bé originàriament els temples romànics tenen els absis semicirculars, a partir del segle XII a la comarca es va optar per substituir-los per una capçalera recta.

Durant dos dies les brigades municipals han ajudat a retirar tot el material que hi havia acumulat a sobre dels fonaments, sota la supervisió d'un arqueòleg. Abans de començar a retirar tota la terra, ja s'havia analitzat l'interior de l'ermita i els estudis avisaven que l'estructura partia d'aquesta construcció semicircular.

Ara, amb la retirada de tots els sediments que tapaven l'antic absis, s'ha donat una imatge diferent a l'ermita. La paret nord ha guanyat molta alçada, ja que fins ara hi havia molta terra a sobre que dissimulava l'alçada real de la paret. El material retirat estava format per pedres que provenien dels camps del voltant i de l'enderroc de la façana principal.

Aquest dimecres s'iniciaran les excavacions arqueològiques en els fonaments per investigar més en profunditat sobre aquesta estructura, que podria datar del segle XI. A més, també s'excavarà l'espai de la galilea per comprovar-ne els seus orígens i restes d'etapes anteriors. Les excavacions s'allargaran tres setmanes.

Les intervencions a l'ermita finalitzaran amb una tercera fase, posterior als treballs arqueològics, que es basarà en consolidar les parets i acabar la teulada, així com també pavimentar la zona de la nau per convertir-la en un espai visitable. Per fer aquestes actuacions s'utilitzarà part del pedruscall que hi havia a sobre dels fonaments de l'absis semicircular.

Aquestes intervencions formen part d'un projecte comú entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona per tal de mantenir l'ermita. Santa Maria de Palau és un exemple molt clar del corrent arquitectònic del romanticisme avançat del segle XII. Compta amb una volta apuntada, portes d'arcs en degradació, finestres de doble biaix i arcs de mig punt i parament de carreus bes escairats que formen filades ben seguides.

De tota manera, es creu que l'origen de l'ermita va més enllà del segle XII o del segle XI. Una de les hipòtesis és que es podria haver construït sobre les restes d'un antic temple romà. Per descobrir aquest origen, però, calen unes intervencions arqueològiques més profundes.