La professora de la UdG Íngrid Guardiola, premi Serra d'Or: "Cal practicar l'esperit crític"

La professora de la UdG Íngrid Guardiola ha rebut un dels premis Serra d'Or, atorgats aquest dimecres a Barcelona, en el seu cas en l'apartat d'assaig per L'ull i la navalla, on l'autora analitza com afecta a les nostres vides la hiperconneixió a les xarxes socials a través de la «virtualitat simbòlica».





Guardiola ha dedicat el premi a l'editorial (Arcàdia) per apostar pel pensament radical, per l'assaig en català i establir un model d'eines crítiques. La pensadora ha defensat».Completen el cartell dels premis Serra d'Or l'obra Sobre la terra impura (Proa), de Melcior Comes, premi de novel·la 2019; La netedat (Proa), de Sebastià Alzamora, premi de Poesia 2019;, el de Narrativa; Esther Tallada, el de Traducció 2019 per Llum d'agost, de William Faulkner (Edicions de 1984).En l'àmbit de Biografia, ha guanyat Agustí Pons per Maria Aurèlia Capmany, l'època d'una dona (Meteora), mentre que en l'apartat d'En Investigació d'Altres Ciències, han guanyat Atles dels núvols de l'Observatori Fabra, de Javier Martín-Vide i Alfons Puertas, i l'alemany Georg Kremnitz, en Catalanística.En teatre s'han imposat Lara Díez, per Herència abandonada; Siempre a la verita tuya, de Manuel Veiga, i la Nau Ivanow, com a aportació interessant. En la literatura infantil, han estat reconeguts Àlex Nogués i Guridi, Núria Parera i Aina Bestard.