Un deixeble del Mago Pop i Chris Torrente, al FIMAG de Torroella

Nuel Galan, un jove deixeble del famós Mago Pop, serà l'encarregat d'obrir la vuitena edició del Festival Internacional de Màgia (FIMAG) que es farà a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) entre el 5 i el 9 de juny. Es tracta d'un mag que s'ha especialitzat en la branca de la manipulació i això l'ha portat a ser l'assessor creatiu del canal de televisió Discovery Max. L'espectacle es farà el divendres a les nou del vespre a l'Espai Ter. L'endemà serà el torn de la Gran Gala Internacional, en què hi participarà Chris Torrente. El francès és el sotscampió del món de màgia còmica FISM 2015. Per altra banda, el divendres es farà la segona edició de la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com a punt de trobada entre programadors i artistes del sector.

Conjuntament amb Chris Torrente, en la Gran Gala Internacional també hi actuarà Dani Polo, en què omplirà l'escenari de para-sols de colors. El xinés Huang Zheng aportarà una dosi de misteri amb l'espectacle 'Aire', una fusió de dansa, màgia i emocions. El valencià G Alexander tancarà la nit amb el número 'Manipulación'. Alexander va ser un dels finalistes del programa de televisió 'Pura Mágia' que va emetre TVE.

El diumenge serà el torn del mag Yunke que presentarà l'espectacle 'Conjuro'. Es tracta d'un número d'impacte en què es presentaran els últims mecanismes amb els quals el mag s'ha convertit en un referent internacional dins del món de l'il·lusionisme.

Les entrades per als tres espectacles ja estan a la venda a través de la pàgina web del festival i de l'auditori Espai Ter. Els preus es mouen entre els 9 i els 24 euros.



La màgia també segueix al carrer

Per altra banda, es manté la programació dels espectacles gratuïts a diferents places de Torroella de Montgrí. A la plaça de la Vila hi actuaran Toni Cors, el Mag Gerard i Héctor Sansegudndo. A la plaça de Pere Rigau Francis Zafrilla realitzarà tres espectacles diferents i a la d'Ernest Lluc el mag cubà Raúl Camagüey presentarà la seva 'Màgia 360º'.

Per últim, al pati del Museu de la Mediterrània hi haurà foodtrucks i al llarg del cap de setmana hi actuaran mags joves que surten de l'escola del Mag Lari. Aquests alumnes faran diferents números a prop de les taules. Per altra banda, a la plaça de Quintana i Combis hi haurà el mercat màgic amb diverses parades plenes d'articles de màgia, jocs i llibres per aprendre alguns trucs.