El festival MOT aterra a Girona amb Ivan Jablonka, Mahi Binebine i Burhan Sömez

Després del seu pas per Olot, segons l'organització amb gran èxit d'ocupació, el festival de literatura MOT aterra aquest dijous a Girona, on hi haurà tres dies intensos d'activitat a la biblioteca Carles Rahola amb la presència de plomes internacionals com les d'Ivan Jablonka, Ersi Sotiropoulos, Mahi Binebine i Burhan Sömez.

També es donarà la paraula a Carme Riera, Eduardo Mendicutti, Javier Reverte, Llucia Ramis i Biel Mesquida, entre d'altres, segons un programa que té com a lema la Mediterrània com a pont entre llengües, religions, coneixements i persones. Les activitats comencen cada dia a les 6 de la tarda.

Avui dijous, la programació arrencarà amb la conversa titulada Deixebles d'Ulisses (18 h) entre el francès Ivan Jablonka, Javier Reverte i Anna Guitart, seguida del diàleg De la riba sud a la riba nord (20 h), amb l'escriptor marroquí Mahi Binebine i Paula Santillán.

Demà divendres, obrirà la jornada la conversa entre Carme Riera i Mita Casacuberta, comissària del MOT en edicions anteriors, que parlaran de l'obra eminentment mediterrània Te deix, amor, la mar com a penyora, de l'escriptora mallorquina Carme Riera, quaranta-quatre anys després de la seva publicació (18 h). Continuaran la grega Ersi Sotiropoulos i Eusebi Ayensa, que parlaran sobre Cavafis i Alexandria com a mites grecs moderns. Conclourà el dia la conversa entre Eduardo Mendicutti, Llucia Ramis i Maria Carme Roca titulada Paisatges ordinaris amb històries extraordinàries (22 h).

Dissabte 6 d'abril, tindrà lloc al migdia el ver-MOT, que versarà sobre la Mediterrània com a incitadora al viatge, amb Pepa Roma, Quim Curbet, Jordi Esteva i Mercè Sibina. Al vespre, se succeiran les converses Un mar de paraules, amb Biel Mesquida, Marina Espasa i Josep Maria Fonalleras (18 h), i El poder de la imaginació, amb Burhan Sönmez i Manuel Forcano, que posarà punt i final a sis dies intensos de festival i a la quinzena de converses esdevingudes en el seu marc.

Totes les activitats a Girona seran gratuïtes i tindran lloc a la biblioteca Carles Rahola, a excepció del ver-MOT, que tindrà lloc a la plaça de Manuel Vázquez Montalbán, al barri de Pla de Palau (en cas de pluja, Centre Cívic Pla de Palau).

El 2019 el MOT arriba a la sisena edició «amb un públic més que consolidat», segons els organitzadors. El festival va començar a caminar el 2014 dedicat a la literatura fantàstica i comissariat per David Roas.

El 2015, Mita Casacuberta va rellevar Roas i va pensar un MOT al voltant del tema Escriure ciutats. L'any següent, de nou Casacuberta va comissariar un festival dedicat a les vides escrites. El 2017 es va dedicar a la literatura que escrivia el passat, en l'últim any amb Mita Casacuberta com a comissària. Finalment, l'any passat el fil conductor va ser la literatura de compromís i de l'experiència, amb Josep Ramoneda al front.