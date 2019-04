Alfred García i Eagle-Eye Cherry donen el tret de sortida a la nova edició de l'Strenes

Alfred García, amb totes les entrades venudes, no és l'única estrella musical d'aquest primer divendres del festival Strenes de Girona. A la mateixa hora que el conegut cantant d'Operación Triunfo actuarà a l'Auditori de la Devesa el canari Pedro Guerra, veu imprescindible de la cançó d'autor espanyola,que presentarà la nova versió del seu popular àlbum Golosinas, que va ser el seu treball de debut.

Un primer divendres d'Strenes que també oferirà la presentació en primícia del tercer treball del cantautor de les Terres de l'Ebre Joan Rovira (Centre Cultural La Mercè, 22 h) i, per acomiaedar la nit, en aquest mateix equipament actuarà el grup Bipolar (23.30h), inclòs a la secció Talent Gironí, que promet convertir el seu directe en una festa amb tota la potència del seu pop-rock. El festival aixeca el teló avui amb un programa potent i demà dissabte no baixa el nivell.

Per començar, la jove cantant i trompetista de jazz Andrea Motis demostrarà de què és capaç quan deixa que la sonoritat brasilera impregni la seva manera de fer, amb la presentació del nou àlbum Do outro lado do azul a l'Auditori de la Devesa.

Un dels caps de cartell del festival actuarà a la mateixa hora (21 h) al Teatre Municipal de Girona. Eagle-Eye Cherry ha promès que repassarà tots els seus grans èxits en un espectacle que inclourà les noves cançons del seu darrer treball d'estudi, Streets Of You.

La nit de dissabte serà llarga perquè Doctor Prats iniciarà a La Mirona (22 h) la gira Avui Lluny és més a prop i desvetllarà la nova posada en escena d'un dels grups en emergència.

Finalment, la sala Yeah! Indie Club acomiadarà la nit amb tota la potència del so guitarrer de Mourn, una banda que ha estat de gira pels Estats Units i que avui (23 h) presentarà a l'Strenes el seu disc Sorpresa Familia.

I aquest és només l'inici d'un festival que fins el 5 de maig portarà a Girona noms com Mishima, Rosana, Lax'n'Busto i Els Catarres, que ja han exhaurit les entrades en la «millor arrencada del festival», segons l'organització.